Корисні копалини Житомирщини — що видобувають і чому це важливо

Видобуток у Житомирській області. Фото: InsGeoUA/Facebook

Житомирська область є справжньою скарбницею корисних копалин України. Розташована на півночі країни в межах Українського кристалічного щита, вона вражає розмаїттям мінеральних ресурсів. Завдяки унікальній геологічній будові, що сформувалася протягом мільярдів років, регіон став осередком видобутку цінних мінералів, які відіграють ключову роль у промисловості України та світу.

Граніт, лабрадорит, кварц, титанові руди, а також нерудні копалини формують основу мінерального потенціалу Житомирської області, зазначають в Інституті геології. Ця територія багата на різноманітні мінерали завдяки складним геологічним процесам, які відбувалися протягом мільйонів років.

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Від магматичних і метаморфічних порід до осадових утворень — у надрах Житомирщини сховані справжні скарби. За даними Державного балансу запасів корисних копалин України, на території області розвідано понад 500 родовищ, із яких близько 200 активно розробляються.

Скелі прибутку: які камені добувають у кар'єрах

Житомирщина — це передусім "каменярська столиця" України. На території області зосереджено десятки родовищ:

граніт — один із головних "експертних" продуктів регіону. Він використовується у будівництві доріг, монументальній архітектурі, облицюванні;

лабрадорит — декоративний камінь з перламутровим блиском. Видобувається поблизу сіл Головино, Кам’яного Броду, Ясногородки. Український лабрадорит має особливу популярність у країнах ЄС та на Близькому Сході;

габро — чорний базальтовий камінь, стійкий до перепадів температур. Цінується в дизайні інтер’єрів та фасадів;

кварцити та піщаники — хоча менш відомі, проте активно використовуються в дорожньому будівництві та виробництві бетону.

На території області активно функціонують десятки кар’єрів, зокрема Коростишівський, Новоград-Волинський, Попільнянський. Багато з них працюють на експорт — наприклад, лише гранітна продукція з Житомирщини експортується у понад 20 країн.

Під землею — титан: чи стане Житомирська область "українською Австралією"

Менш помітними, але стратегічно важливими є титанові руди, що залягають у південній частині області. Йдеться, зокрема, про родовища ільменіту — головного джерела титану, який використовується у літакобудуванні, військовій промисловості, фармацевтиці та енергетиці.

У селах Іршанськ та Висока Піч десятиліттями працювали гірничо-збагачувальні комбінати, що постачали сировину на українські та закордонні підприємства. Ці активи належать державному підприємству "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Антимонопольний комітет України 29 травня 2025 року дозволив компанії ТОВ "Цемін Україна", яка входить до холдингу азербайджанського інвестора Neqsol, придбати ОГХК — з четвертої спроби вона пішла з молотка за понад 3,94 млрд грн.

Проте, через воєнні ризики та занепад інфраструктури, видобуток титану поки що не досягнув повного потенціалу. Якщо ситуація стабілізується, титанові родовища Житомирщини можуть стати одним із найперспективніших напрямів залучення міжнародного капіталу.

Кварц і каолін: сировина для скла і фарфору

Ще один вагомий ресурс — кварцовий пісок. Родовища кварцу зосереджені неподалік від Коростеня. Цей мінерал використовується у виробництві скла, електроніки та сонячних панелей. Також тут добувають каолін — білу глину, з якої виготовляють фарфор, кераміку, а також косметику та ліки.

Зараз каоліновий потенціал області не повністю реалізований. Україна переважно експортує цю сировину як напівфабрикат, не створюючи доданої вартості на місці. Це виклик і водночас — шанс для розвитку внутрішньої переробки.

Камінь і право: чи контролює держава видобуток

Видобуток корисних копалин на Житомирщині давно має комерційний характер. У регіоні діють приватні компанії, що орендують ділянки надр на десятки років. Проте саме в цьому криється низка викликів:

частина видобутку відбувається з порушенням ліцензійних умов;

місцеві громади не завжди отримують належні рентні платежі;

ландшафти навколо кар'єрів деградують, а рекультивація — не завжди проводиться.

Експерти закликають до більш жорсткого контролю за дотриманням екологічних норм і прозорості ліцензування. Житомирщина — не лише джерело сировини, а й середовище, в якому мають жити люди.

Завдяки своїм покладам, Житомирщина може стати одним із центрів відновлювальної економіки. Будівництво, ремонт інфраструктури, потреби військово-промислового комплексу та розвиток "зеленої" енергетики — усе це залежатиме від наявності якісної сировини. І область може її дати.

Раніше ми розповідали про Полтавську область, яка володіє значними покладами корисних копалин — розвідано близько 300 родовищ. Їхня загальна вартість сягає сотень мільйонів доларів США. Особливе значення мають великі запаси залізних руд, зосереджені в межах Кременчуцької магнітної аномалії.

Також ми повідомляли, що Україна має запаси рідкісноземельних металів, що є критично важливими для високотехнологічних галузей. Однак, їх видобуток — це складний і дорогий процес. Тому провідні країни, наприклад США, активно шукають нові родовища або надійних партнерів для забезпечення доступу до цих цінних ресурсів.