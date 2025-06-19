Полезные ископаемые Житомирщины — что добывают и почему это важно

Добыча в Житомирской области. Фото: InsGeoUA/Facebook

Житомирская область является настоящей сокровищницей полезных ископаемых Украины. Расположенная на севере страны в пределах Украинского кристаллического щита, она поражает разнообразием минеральных ресурсов. Благодаря уникальному геологическому строению, сформировавшемуся в течение миллиардов лет, регион стал центром добычи ценных минералов, которые играют ключевую роль в промышленности Украины и мира.

Гранит, лабрадорит, кварц, титановые руды, а также нерудные ископаемые формируют основу минерального потенциала Житомирской области, отмечают в Институте геологии. Эта территория богата разнообразными минералами благодаря сложным геологическим процессам, которые происходили в течение миллионов лет.

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От магматических и метаморфических пород до осадочных образований — в недрах Житомирщины спрятаны настоящие сокровища. По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых Украины, на территории области разведано более 500 месторождений, из которых около 200 активно разрабатываются.

Скалы прибыли: какие камни добывают в карьерах

Житомирская область — это прежде всего "каменная столица" Украины. На территории области сосредоточены десятки месторождений:

гранит — один из главных "экспертных" продуктов региона. Он используется в строительстве дорог, монументальной архитектуре, облицовке;

лабрадорит — декоративный камень с перламутровым блеском. Добывается вблизи сел Головино, Каменного Брода, Ясногородки. Украинский лабрадорит имеет особую популярность в странах ЕС и на Ближнем Востоке;

габбро — черный базальтовый камень, устойчивый к перепадам температур. Ценится в дизайне интерьеров и фасадов;

кварциты и песчаники — хотя менее известны, однако активно используются в дорожном строительстве и производстве бетона.

На территории области активно функционируют десятки карьеров, в частности Коростышевский, Новоград-Волынский, Попельнянский. Многие из них работают на экспорт — например, только гранитная продукция из Житомирщины экспортируется в более чем 20 стран.

Под землей — титан: станет ли Житомирская область "украинской Австралией"

Менее заметными, но стратегически важными являются титановые руды, залегающие в южной части области. Речь идет, в частности, о месторождениях ильменита — главного источника титана, который используется в самолетостроении, военной промышленности, фармацевтике и энергетике.

В селах Иршанск и Высокая Печь десятилетиями работали горно-обогатительные комбинаты, которые поставляли сырье на украинские и зарубежные предприятия. Эти активы принадлежат государственному предприятию "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Антимонопольный комитет Украины 29 мая 2025 года разрешил компании ООО "Цемин Украина", которая входит в холдинг азербайджанского инвестора Neqsol, приобрести ОГХК — с четвертой попытки она ушла с молотка за более чем 3,94 млрд грн.

Однако, из-за военных рисков и упадка инфраструктуры, добыча титана пока не достигла полного потенциала. Если ситуация стабилизируется, титановые месторождения Житомирщины могут стать одним из самых перспективных направлений привлечения международного капитала.

Кварц и каолин: сырье для стекла и фарфора

Еще один весомый ресурс — кварцевый песок. Месторождения кварца сосредоточены неподалеку от Коростеня. Этот минерал используется в производстве стекла, электроники и солнечных панелей. Также здесь добывают каолин - белую глину, из которой изготавливают фарфор, керамику, а также косметику и лекарства.

Сейчас каолиновый потенциал области не полностью реализован. Украина преимущественно экспортирует это сырье как полуфабрикат, не создавая добавленной стоимости на месте. Это вызов и одновременно — шанс для развития внутренней переработки.

Камень и право: контролирует ли государство добычу

Добыча полезных ископаемых на Житомирщине давно носит коммерческий характер. В регионе действуют частные компании, арендующие участки недр на десятки лет. Однако именно в этом кроется ряд вызовов:

часть добычи происходит с нарушением лицензионных условий;

местные общины не всегда получают надлежащие рентные платежи;

ландшафты вокруг карьеров деградируют, а рекультивация - не всегда проводится.

Эксперты призывают к более жесткому контролю за соблюдением экологических норм и прозрачности лицензирования. Житомирщина — не только источник сырья, но и среда, в которой должны жить люди.

Благодаря своим залежам, Житомирщина может стать одним из центров возобновляемой экономики. Строительство, ремонт инфраструктуры, потребности военно-промышленного комплекса и развитие "зеленой" энергетики — все это будет зависеть от наличия качественного сырья. И область может его дать.

Ранее мы рассказывали о Полтавской области, которая обладает значительными залежами полезных ископаемых — разведано около 300 месторождений. Их общая стоимость достигает сотен миллионов долларов США. Особое значение имеют большие запасы железных руд, сосредоточенные в пределах Кременчугской магнитной аномалии.

Также мы сообщали, что Украина имеет запасы редкоземельных металлов, которые являются критически важными для высокотехнологичных отраслей. Однако, их добыча — это сложный и дорогостоящий процесс. Поэтому ведущие страны, например США, активно ищут новые месторождения или надежных партнеров для обеспечения доступа к этим ценным ресурсам.