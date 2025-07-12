Орендовані ставки — чи можна ловити рибу без дозволу та коли доступ можуть обмежити

Чоловік рибалить на ставку. Фото: УНІАН

Риболовля — одне з найулюбленіших занять як в молоді, так і в пенсіонерів. На річках ловити рибу зазвичай не проблема. Але на ставках, особливо тих, що передані в оренду, часто виникають конфлікти. Орендарі іноді не пускають людей на водойму, пояснюючи це тим, що вони запускають туди рибу власним коштом і мають право обмежувати доступ.

Про те, чи можуть орендарі ставків заборонити ловити рибу на цих водоймах, пояснили в Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України.

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Чому виникають суперечки між орендарями та рибалками

Суперечки найчастіше виникають через положення Водного кодексу України. Стаття 51 гарантує громадянам вільний доступ до водойм для загального користування — риболовлі, купання, пересування човнами тощо. Особливо це стосується ставків у межах населених пунктів. Обмежити доступ можна лише у виняткових випадках, передбачених законом.

Водночас стаття 47 дозволяє встановлювати обмеження, але тільки за умови, що це передбачено договором оренди, погодженим з місцевою владою. Якщо таких умов у договорі немає, орендар не має права забороняти доступ.

Виходить, що вирішальне значення має саме договір оренди. Саме в ньому повинні бути прописані всі обмеження. Якщо обмежень немає, водойма залишається у вільному доступі, а орендар не може перешкоджати рибалці. Він може лише вимагати дотримання загальних правил рибальства.

Потрібно також враховувати, що деякі водойми — так звані рибогосподарські технологічні, взагалі не призначені для загального користування. Тут заборонено:

купання;

катання на човнах;

аматорське рибальство.

Чи можуть орендарі брати гроші з рибалок

Орендар має право організовувати рекреаційні послуги — відпочинок, оздоровлення, екологічне виховання, включно з платною чи безоплатною риболовлею. Проте якщо послуга є платною, орендар зобов’язаний мати відповідний КВЕД. Інакше він не має права брати гроші за доступ до водойми.

Варто також розуміти різницю між спеціальним і загальним водокористуванням. Деякі орендарі помилково вважають, що спеціальне користування скасовує загальне. Насправді це не так — це різні правові режими.

Важливу роль відіграє і місцева влада. Вона контролює дотримання умов договору, а також часто зобов’язує орендарів облаштовувати зони для риболовлі й відпочинку. Якщо такі місця не визначені, рибалити можна будь-де, дотримуючись чинних правил.

Змінити вже укладений договір оренди можливо. Для цього орендар має звернутися до громади та пройти процедуру публічного обговорення. У багатьох селах, де орендар дбає про благоустрій, допомагає місцевим мешканцям і пенсіонерам, люди підтримують ініціативу щодо врегулювання порядку користування ставком.

Тож якщо орендар хоче встановити певні правила чи обмеження, краще вести діалог із громадою, а не вступати в конфлікт. Саме переговори допомагають досягти справедливого рішення для всіх сторін.

Раніше ми писали, що в Україні діють сезонні обмеження на риболовлю для захисту водних біоресурсів. Проте з 1 липня одну з таких заборон скасували.

Також ми розповідали, що риболовля — популярне хобі серед українців, яке приваблює як чоловіків, так і жінок. Це не лише відпочинок, а й спосіб єднання з природою. Водночас важливо дотримуватись установлених правил, адже за їх порушення передбачені штрафи та інші санкції.