Орендовані ставки — чи можна ловити рибу без дозволу та коли доступ можуть обмежити

Ставок в оренді — чи можна рибалити без дозволу у 2025
Риболовля — одне з найулюбленіших занять як в молоді, так і в пенсіонерів. На річках ловити рибу зазвичай не проблема. Але на ставках, особливо тих, що передані в оренду, часто виникають конфлікти. Орендарі іноді не пускають людей на водойму, пояснюючи це тим, що вони запускають туди рибу власним коштом і мають право обмежувати доступ.
Про те, чи можуть орендарі ставків заборонити ловити рибу на цих водоймах, пояснили в Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України.
Чому виникають суперечки між орендарями та рибалками
Суперечки найчастіше виникають через положення Водного кодексу України. Стаття 51 гарантує громадянам вільний доступ до водойм для загального користування — риболовлі, купання, пересування човнами тощо. Особливо це стосується ставків у межах населених пунктів. Обмежити доступ можна лише у виняткових випадках, передбачених законом.
Водночас стаття 47 дозволяє встановлювати обмеження, але тільки за умови, що це передбачено договором оренди, погодженим з місцевою владою. Якщо таких умов у договорі немає, орендар не має права забороняти доступ.
Виходить, що вирішальне значення має саме договір оренди. Саме в ньому повинні бути прописані всі обмеження. Якщо обмежень немає, водойма залишається у вільному доступі, а орендар не може перешкоджати рибалці. Він може лише вимагати дотримання загальних правил рибальства.
Потрібно також враховувати, що деякі водойми — так звані рибогосподарські технологічні, взагалі не призначені для загального користування. Тут заборонено:
- купання;
- катання на човнах;
- аматорське рибальство.
Чи можуть орендарі брати гроші з рибалок
Орендар має право організовувати рекреаційні послуги — відпочинок, оздоровлення, екологічне виховання, включно з платною чи безоплатною риболовлею. Проте якщо послуга є платною, орендар зобов’язаний мати відповідний КВЕД. Інакше він не має права брати гроші за доступ до водойми.
Варто також розуміти різницю між спеціальним і загальним водокористуванням. Деякі орендарі помилково вважають, що спеціальне користування скасовує загальне. Насправді це не так — це різні правові режими.
Важливу роль відіграє і місцева влада. Вона контролює дотримання умов договору, а також часто зобов’язує орендарів облаштовувати зони для риболовлі й відпочинку. Якщо такі місця не визначені, рибалити можна будь-де, дотримуючись чинних правил.
Змінити вже укладений договір оренди можливо. Для цього орендар має звернутися до громади та пройти процедуру публічного обговорення. У багатьох селах, де орендар дбає про благоустрій, допомагає місцевим мешканцям і пенсіонерам, люди підтримують ініціативу щодо врегулювання порядку користування ставком.
Тож якщо орендар хоче встановити певні правила чи обмеження, краще вести діалог із громадою, а не вступати в конфлікт. Саме переговори допомагають досягти справедливого рішення для всіх сторін.
Раніше ми писали, що в Україні діють сезонні обмеження на риболовлю для захисту водних біоресурсів. Проте з 1 липня одну з таких заборон скасували.
Також ми розповідали, що риболовля — популярне хобі серед українців, яке приваблює як чоловіків, так і жінок. Це не лише відпочинок, а й спосіб єднання з природою. Водночас важливо дотримуватись установлених правил, адже за їх порушення передбачені штрафи та інші санкції.
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