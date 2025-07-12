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Главная Экономика Пруд в аренде — можно ли рыбачить без разрешения в 2025

Пруд в аренде — можно ли рыбачить без разрешения в 2025

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 08:15
Арендованные пруды — можно ли ловить рыбу без разрешения и когда доступ могут ограничить
Мужчина рыбачит на пруду. Фото: УНИАН

Рыбалка — одно из самых любимых занятий как у молодежи, так и у пенсионеров. На реках ловить рыбу обычно не проблема. Но на прудах, особенно тех, что переданы в аренду, часто возникают конфликты. Арендаторы иногда не пускают людей на водоем, объясняя это тем, что они запускают туда рыбу за свой счет и имеют право ограничивать доступ.

О том, могут ли арендаторы прудов запретить ловить рыбу на этих водоемах, объяснили в Национальной ассоциации сельскохозяйственных совещательных служб Украины.

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Почему возникают споры между арендаторами и рыбаками

Споры чаще всего возникают из-за положений Водного кодекса Украины. Статья 51 гарантирует гражданам свободный доступ к водоемам для общего пользования — рыбалки, купания, передвижения на лодках и тому подобное. Особенно это касается прудов в пределах населенных пунктов. Ограничить доступ можно только в исключительных случаях, предусмотренных законом.

В то же время статья 47 позволяет устанавливать ограничения, но только при условии, что это предусмотрено договором аренды, согласованным с местными властями. Если таких условий в договоре нет, арендатор не имеет права запрещать доступ.

Получается, что решающее значение имеет именно договор аренды. Именно в нем должны быть прописаны все ограничения. Если ограничений нет, водоем остается в свободном доступе, а арендатор не может препятствовать рыбаку. Он может лишь требовать соблюдения общих правил рыболовства.

Нужно также учитывать, что некоторые водоемы — так называемые рыбохозяйственные технологические, вообще не предназначены для общего пользования. Здесь запрещено:

  • купание;
  • катание на лодках;
  • любительское рыболовство.

Могут ли арендаторы брать деньги с рыбаков

Арендатор имеет право организовывать рекреационные услуги — отдых, оздоровление, экологическое воспитание, включая платную или бесплатную рыбалку. Однако если услуга является платной, арендатор обязан иметь соответствующий КВЭД. Иначе он не имеет права брать деньги за доступ к водоему.

Стоит также понимать разницу между специальным и общим водопользованием. Некоторые арендаторы ошибочно считают, что специальное пользование отменяет общее. На самом деле это не так — это разные правовые режимы.

Важную роль играет и местная власть. Она контролирует соблюдение условий договора, а также часто обязывает арендаторов обустраивать зоны для рыбалки и отдыха. Если такие места не определены, рыбачить можно где угодно, соблюдая действующие правила.

Изменить уже заключенный договор аренды возможно. Для этого арендатор должен обратиться в общину и пройти процедуру публичного обсуждения. Во многих селах, где арендатор заботится о благоустройстве, помогает местным жителям и пенсионерам, люди поддерживают инициативу по урегулированию порядка пользования прудом.

Поэтому если арендатор хочет установить определенные правила или ограничения, лучше вести диалог с обществом, а не вступать в конфликт. Именно переговоры помогают достичь справедливого решения для всех сторон.

Ранее мы писали, что в Украине действуют сезонные ограничения на рыбалку для защиты водных биоресурсов. Однако с 1 июля один из таких запретов отменили.

Также мы рассказывали, что рыбалка — популярное хобби среди украинцев, которое привлекает как мужчин, так и женщин. Это не только отдых, но и способ единения с природой. В то же время важно соблюдать установленные правила, ведь за их нарушение предусмотрены штрафы и другие санкции.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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