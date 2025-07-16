Штраф из-за орехов — сколько и за что придется заплатить украинцам в 2025 году

Человек держит в руках орехи. Фото: Pexels

Лето и осень — это сезоны, когда созревают ягоды, орехи и активно растут грибы. Однако для собственных нужд собирать их можно не везде. Если украинцы случайно зайдут "не на тот участок леса", их могут оштрафовать.

О том, когда наступает ответственность за сбор орехов и какой размер штрафа в 2025 году, отмечается в статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Могут ли украинцы собирать орехи в 2025 году

В 2025 году в Украине предусмотрена ответственность за самовольный сбор орехов, грибов, ягод и других дикорастущих плодов. В соответствии с положениями Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение установленных правил заготовки лесных ресурсов может быть наложен штраф.

В частности, самовольный сбор дикорастущих плодов, в том числе и орехов, на участках, где это запрещено или разрешено только при наличии лесного билета, наказывается:

для граждан — штрафом от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан;

для должностных лиц — от 3 до 7 необлагаемых минимумов.

Сколько придется заплатить нарушителям в 2025 году

В 2025 году размер одного необлагаемого минимума составляет 17 гривен, поэтому штраф для граждан может достигать от 17 до 51 грн, а для должностных лиц — от 51 до 119 грн.

Также ответственность наступает в случае нарушения сроков сбора орехов, ягод и грибов — такие действия наказываются аналогичным штрафом.

Итак, собирать орехи в лесах можно только в соответствии с действующими правилами и в разрешённый период, иначе нарушителю придётся заплатить административный штраф.

Ранее мы писали, что в Украине начался сезон сбора лесных даров — грибов и ягод. Но стоит помнить, что не все природные ресурсы разрешено собирать без ограничений. Игнорирование видов грибов или места их произрастания может обернуться наложением штрафа.

Также мы рассказывали, что рыбалка остается одним из любимых способов отдыха для многих украинцев — это возможность побыть на природе и перезагрузиться. В то же время рыбакам следует строго придерживаться действующих правил.