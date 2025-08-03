Продаж металу — що не можна здавати на брухт та який штраф можуть отримати українці

Металевий брухт. Фото: Freepik

Збирання та здача брухту може стати вигідною справою, яка приносить відчутний прибуток. Приймають як чорні, так і кольорові метали, різноманітну побутову техніку, старі інструменти, старі автомобілі та інше непотрібне майно. Однак здавати можна далеко не все, а за деякі види "брухту" взагалі можуть виникнути проблеми з законом.

Про те, що заборонено здавати на брухт та чому українців можуть притягнути до відповідальності, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що заборонено здавати на брухт у 2025 році

Не всі металеві вироби можна віддавати на перероблення. Існують чіткі правила, порушення яких може призвести до проблем із законом. У 2025 році заборонено здавати:

залізничні рейки, шпали;

надгробки, меморіальні таблички;

зброю, боєприпаси та їхні частини;

об’єкти, що мають культурну чи історичну цінність;

герметично закриті місткості з невідомим вмістом;

предмети, що містять радіоактивні чи токсичні речовини;

елементи комунальної власності (наприклад, каналізаційні люки).

Якщо мова йде про приватне майно, зокрема автомобілі, потрібно надати документи, що підтверджують право власності. Перед здачею авто необхідно зняти його з обліку у сервісному центрі МВС.

Коли можуть притягнути до відповідальності за здачу брухту

Згідно зі ст. 185, 194 Кримінального кодексу України, продаж викраденого або незаконно отриманого металу вважається крадіжкою або умисним пошкодженням майна і карається штрафом (від 17 000 до 51 000 грн) або позбавленням волі.

А здача металу з інфраструктурних об’єктів, наприклад кабелів, люків, деталей залізниці чи дорожніх знаків, кваліфікується як пошкодження транспортної чи енергетичної інфраструктури (ст. 277, 360, 361-1 ККУ) та може призвести до ув’язнення на строк від трьох до восьми років.

Раніше ми писали, що в Україні можна добре заробити, здаючи брухт на перероблення. Особливо цінною серед кольорових металів є мідь — її легко знайти вдома, а ціна подекуди перевищує 300 грн/кг.

Також ми розповідали, що у 2025 році вигідно здавати бронзовий брухт. Вироби зі сплаву олова, алюмінію, нікелю та цинку охоче приймають у багатьох областях через високий попит і цінні властивості матеріалу.