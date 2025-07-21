Здати чормет на брухт — скільки можна заробити на металах у липні 2025

Брухт на звалищі. Фото: Unsplash

Чимало українців займаються продажем брухту для отримання додаткового доходу. Хтось віддає на повторне перероблювання кольорові метали, зокрема мідь та алюміній, а комусь достатньо здавати чормет. Він коштує набагато дешевше, але точно знайдеться в кожного вдома.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кг чорних металів у липні 2025 року.

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Ціни на чормет в Україні

Йдеться про сталь, залізо і чавун. Їх використовують у виробництві безлічі предметів загального вжитку, тому в домашніх умовах брухту знайдеться багато. Окрім можливості заробити кошти на продажу старого мотлоху, українці допомагають знизити рівень забруднення довкілля, оскільки повторне перероблювання зменшує потребу в видобутку.

Сировина пригодиться в будівництві, промисловості, виробництві товарів, машинобудуванні та інших галузях. Пункти прийому встановили невисокі ціни на чормет попри стабільний попит, оскільки вартість залежить від ситуації на світовому ринку.

Ми дізналися, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів у липні 2025 року. Середні показники в різних областях України такі:

Київська область — від 3,5 до 5,3 грн/кг;

Вінницька область — від 4 до 5 грн/кг;

Дніпропетровська область — від 5,5 до 7 грн/кг;

Запорізька область — від 5,5 до 6,5 грн/кг;

Львівська область — від 4,5 до 5,5 грн/кг;

Одеська область — від 5 до 6 грн/кг;

Сумська область — від 5 до 6,5 грн/кг;

Харківська область — від 3,5 до 5 грн/кг.

Вартість чормету в Києві. Фото: скриншот

Попит на брухт у світі

Спостерігається світове падіння рівня споживання брухту за 1 квартал 2025 року. Показники знизилися в більшості ключових регіонів — Китаї, США, Європейському Союзі, Японії, Південній Кореї та Туреччині. Натомість в Індії зафіксували зростання.

"ЄС утримав перше місце у світі за обсягами експорту брухту — 4,578 млн тонн. Основними покупцями залишаються Туреччина, Єгипет, Індія. США, попри падіння експорту, зберігають друге місце, Японія, Велика Британія, Австралія й Мексика демонструють зростання обсягів постачань", — йдеться на спеціалізованому порталі GMK Center.

Це свідчить про зниження ролі брухту в металургійному циклі в окремих країнах. І хоча показники падіння незначні, динаміка втримується на ринку вже довгий час. За оцінками BIR та World Steel Association, щороку у світі використовують близько 630 млн тонн брухту.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть продавати брухт міді на спеціалізованому порталі OLX. Ціни відрізняються залежно від області, але середня вартість сягає 320-350 грн/кг. Автори оголошень рідко вказують актуальну ціну, стимулюючи клієнтів телефонувати.

Також ми писали, які метали найрідкісніші в світі. Список поповнює каліфорній (1 грам може коштувати понад 9 млн доларів), золото, родій (у 100 разів рідкіснішим за чисте золото) та платина (річний видобуток у 7-10 разів менший за золото).