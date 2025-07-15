Найрідкісніші метали у світі — що про них відомо

Людина працює в лабораторії. Фото: УНІАН

Є метали, які зустрічаються часто, оскільки видобувати їх — це не надскладний процес. Та існують й рідкісні метали, наприклад такі, що видобуваються лише у лабораторних умовах.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше

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Каліфорній, скандій та плутоній — найрідкісніші метали у світі

Найдорожчим серед цих металів вважається каліфорній —

один грам цього металу може коштувати понад 9 млн доларів. Натомість скандій найчастіше зустрічається у рудах, але у доволі малих кількостях. Через це він дуже рідкісний.

Їх не видобувають, як метали з руди. Отримати каліфорній, скандій та плутоній можна штучно в ядерних реакторах під час складних ядерних реакцій.

Золото — найвпізнаваніше серед металів

Цей м'який метал, який добувають з руд та розсипів — економічний стандарт, за яким визначають стан справ у країнах по всьому світу.

Срібло, як і золото, приваблює ювелірів, які використовують їх для створення ювелірних виробів. Разом ці дорогоцінні метали утворюють сплав, за допомогою якого можна створити прикраси різних кольорів.

Родій — рідкісний метал

Родій вважається у 100 разів рідкіснішим за чисте золото. Іншим рідкісним металом називають паладій, який не такий щільний, як родій, але теж належить до сімейства дорогоцінних металів. Родій видобувають з родовищ платини, зокрема під час процесу очищення.

Платина рідкісний і дуже потрібний метал

Три чверті світових запасів платини розташовані у Південній Африці. Річний видобуток цього металу у 7–10 разів менший за золото. При цьому платину використовують не тільки в ювелірній справі, а й у автомобілебудуванні та охороні здоров'я.

У природному середовищі платина практично не зустрічається: метал є у сульфідних рудах у вигляді розсіяних гранул, серед інших металів на кшталт міді, нікелю, заліза чи срібла.

Раніше ми розповідали, що літій, який ще називають "білим золотом" є незамінним для виробництва сучасних акумуляторів, які працюють в електромобілях, смартфонах та енергетичних системах. Глобальний попит на цей критично важливий метал стрімко зростає. Дізнавайтесь також, якими рідкісноземельними металами володіє Україна у 2025 році.