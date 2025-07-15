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Какие металлы самые редкие в мире и как их добывают

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 19:30
Самые редкие металлы в мире - что о них известно
Человек работает в лаборатории. Фото: УНИАН

Есть металлы, которые встречаются часто, поскольку добывать их — это не сверхсложный процесс. Но существуют и редкостные металлы, например такие, которые добываются только в лабораторных условиях.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее

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Калифорний, скандий и плутоний — самые редкие металлы в мире

Самым дорогим среди этих металлов считается калифорний —
один грамм этого металла может стоить более 9 млн долларов. А скандий чаще всего встречается в рудах, но в довольно малых количествах. Поэтому он очень редкий.

Их не добывают, как металлы из руды. Получить калифорний, скандий и плутоний можно искусственно в ядерных реакторах во время сложных ядерных реакций.

Золото — самое узнаваемое среди металлов

Этот мягкий металл, который добывают из руд и россыпей — экономический стандарт, по которому определяют положение дел в странах по всему миру.

Серебро, как и золото, привлекает ювелиров, которые используют их для создания ювелирных изделий. Вместе эти драгоценные металлы образуют сплав, с помощью которого можно создать украшения разных цветов.

Родий — редкий металл

Родий считается в 100 раз более редким, чем чистое золото. Другим редким металлом называют палладий, который не такой плотный, как родий, но тоже относится к семейству драгоценных металлов. Родий добывают из месторождений платины, в частности во время процесса очистки.

Платина редкий и очень нужный металл

Три четверти мировых запасов платины расположены в Южной Африке. Годовая добыча этого металла в 7-10 раз меньше золота. При этом платину используют не только в ювелирном деле, но и в автомобилестроении и здравоохранении.

В естественной среде платина практически не встречается: металл есть в сульфидных рудах в виде рассеянных гранул, среди других металлов вроде меди, никеля, железа или серебра.

Ранее мы рассказывали, что литий, который еще называют "белым золотом" является незаменимым для производства современных аккумуляторов, которые работают в электромобилях, смартфонах и энергетических системах. Глобальный спрос на этот критически важный металл стремительно растет. Узнавайте также, какими редкоземельными металлами обладает Украина в 2025 году.

недра добыча золото металл Платина
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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