Рідкісноземельний метал — де в Україні є поклади літію

Відкритий кар'єр. Фото ілюстративне: Pixabay

Літій, який називають "білим золотом" — один з ключових елементів сучасних технологій, без якого не обходиться виробництво акумуляторів для електромобілів, смартфонів, систем зберігання енергії тощо. Світовий попит на цей метал постійно зростає, а країни з підтвердженими запасами літію набувають стратегічного значення.

Новини.LIVE розповідають, де в Україні є родовища літію.

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Родовища літію в Україні

Українські родовища літію є одними з найбільших в Європі та оцінюються у 500 000 тонн, як йдеться в аналітичній публікації польського видання Money. Загалом на території нашої держави є чотири літієвих родовища.

Крута Балка

Знаходиться в Бердянському районі Запорізької області, з 2022 року окуповане російськими військами, що унеможливлює його розробку. Загальна площа ділянки — 146,69 га.

Крім літію, родовище Крута Балка містить тантал, ніобій, рубідій, цезій, польовий шпат та кварц. Теоретично можливе видобування цирконію та олова.

Шевченківське

Розташоване на східній околиці с. Шевченко Великовеселівського району Донецької області. З червня 2025 року перебуває під контролем Росії. Площа ділянки складає 39,84 га.

За даними Держгеонадра, затверджені запаси літієвих руд на Шевченківському родовищі становлять 528 тис. т за категорією С1, 1,574 млн тонн, С2 — 163,8 тис. тонн. Крім того, родовище містить запаси оксиду танталу, оксиду ніобію, оксиду берилію, а також кварцу.

Полохівське

Знаходиться у Новоукраїнському районі Кіровоградської області біля села Полохівка. Вважається найбільшим в Європі. Це єдине родовище в Україні, яке досліджене за сучасними стандартами.

За оцінкою Державної комісії України, запаси літієвої руди в ньому становлять 30 млн тонн. У 2017 році ліцензію на розроблення Полохівського родовища придбало ТОВ "Укрлітійвидобування".

Добра

Ділянка розташована в Кіровоградській області, між селами Новостанкувата та Тернове Новоукраїнського району. Належить до одного з найбільших у країні родовищ з видобутку літію — близько 80-105 мільйонів тонн руди з вмістом 1,1–1,4 % Li₂O.

У червні 2025 року уряд України, в межах угоди з США щодо корисних копалин, схвалив підготовку тендеру для приватних інвесторів, які хочуть розробляти "Добру".

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