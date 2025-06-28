Родовище літію в селі Шевченко захопила Росія — деталі

Україна втрачає природні ресурси — яке родовище захопила РФ
Російські окупаційні війська встановили контроль над другим з чотирьох родовищ літію в Україні. Йдеться про родовище в селі Шевченко на Донеччині.
Про це йдеться у матеріалі Le Figaro.
Родовище літію у селі Шевченко — що відомо
Зазначається, що родовище у Шевченко — одне із найперспективніших, а крім літію, там є запаси й інших корисних копалин.
"Літієве родовище, виявлене в 1982 році, що займає 40 гектарів, перебуває під контролем Росії вже кілька днів, оскільки воно розташоване на східній околиці села", — йдеться у матеріалі.
В Україні є як мінімум чотири розвідані родовищі літію, однак жодне з них не розробляли. Окупанти також захопили родовище літію "Крута Балка". Ще два родовища — "Полохівське" і "Добра" — розташовані в більш віддалених від фронту регіонах.
Як свідчать дані Національної служби геологічних досліджень, родовище у селі Шевченко — одне із чотирьох, що складається з "високомінералізованого сподумену" — різновиду літієвої руди, в якій дуже висока концентрація літію. Ціна на цей метал в останні роки стабільно зростала.
Також у цьому родовищі є:
- тантал;
- ніобій;
- берилій;
- цезій:
- рубідій;
- олово.
Про що ще варто знати
Україна володіє значними запасами самородної сірки, яку використовують у хімічній промисловості, сільському господарстві та інших галузях. Сірку видобувають у Передкарпатському сірконосному басейні, розташованому у Львівській та Івано-Франківській областях.
Раніше активно розроблялися Роздольське, Немирівське та Подорожнянське родовища, але їхня експлуатація була припинена через вичерпання ресурсів.
Раніше ми розповідали, де розташовані родовища залізної руди в Україні.
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