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Головна Індустрії Україна втрачає природні ресурси — яке родовище захопила РФ

Україна втрачає природні ресурси — яке родовище захопила РФ

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Дата публікації: 28 червня 2025 17:25
Родовище літію в селі Шевченко захопила Росія — деталі
Одне із родовищ в Україні. Фото: УНІАН
Ключові моменти Родовище літію у селі Шевченко — що відомо Про що ще варто знати

Російські окупаційні війська встановили контроль над другим з чотирьох родовищ літію в Україні. Йдеться про родовище в селі Шевченко на Донеччині.

Про це йдеться у матеріалі Le Figaro.

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Родовище літію у селі Шевченко — що відомо

Зазначається, що родовище у Шевченко — одне із найперспективніших, а крім літію, там є запаси й інших корисних копалин.

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Село Шевченко на карті. Фото: Google maps

"Літієве родовище, виявлене в 1982 році, що займає 40 гектарів, перебуває під контролем Росії вже кілька днів, оскільки воно розташоване на східній околиці села", — йдеться у матеріалі. 

В Україні є як мінімум чотири розвідані родовищі літію, однак жодне з них не розробляли. Окупанти також захопили родовище літію "Крута Балка". Ще два родовища — "Полохівське" і "Добра" — розташовані в більш віддалених від фронту регіонах.

Як свідчать дані Національної служби геологічних досліджень, родовище у селі Шевченко — одне із чотирьох, що складається з "високомінералізованого сподумену" — різновиду літієвої руди, в якій дуже висока концентрація літію. Ціна на цей метал в останні роки стабільно зростала.

Також у цьому родовищі є:

  • тантал;
  • ніобій;
  • берилій;
  • цезій:
  • рубідій;
  • олово.

Про що ще варто знати 

Україна володіє значними запасами самородної сірки, яку використовують у хімічній промисловості, сільському господарстві та інших галузях. Сірку видобувають у Передкарпатському сірконосному басейні, розташованому у Львівській та Івано-Франківській областях.

Раніше активно розроблялися Роздольське, Немирівське та Подорожнянське родовища, але їхня експлуатація була припинена через вичерпання ресурсів.

Раніше ми розповідали, де розташовані родовища залізної руди в Україні

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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