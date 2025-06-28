Месторождение лития в селе Шевченко захватила Россия — детали

Одно из месторождений в Украине. Фото: УНИАН

Российские оккупационные войска установили контроль над вторым из четырех месторождений лития в Украине. Речь идет о месторождении в селе Шевченко в Донецкой области.

Об этом говорится в материале Le Figaro.

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Отмечается, что месторождение в Шевченко — одно из самых перспективных, а кроме лития, там есть запасы и других полезных ископаемых.

Село Шевченко на карте. Фото: Google maps

"Литиевое месторождение, обнаруженное в 1982 году, занимающее 40 гектаров, находится под контролем России уже несколько дней, поскольку оно расположено на восточной окраине села", — говорится в материале.

В Украине есть как минимум четыре разведанных месторождения лития, однако ни одно из них не разрабатывали. Оккупанты также захватили месторождение лития "Крутая Балка". Еще два месторождения — "Полоховское" и "Добрая" — расположены в более отдаленных от фронта регионах.

Как свидетельствуют данные Национальной службы геологических исследований, месторождение в селе Шевченко — одно из четырех, состоящее из "высокоминерализованного сподумена" — разновидности литиевой руды, в которой очень высокая концентрация лития. Цена на этот металл в последние годы стабильно росла.

Также в этом месторождении есть:

тантал;

ниобий;

бериллий;

цезий:

рубидий;

олово.

О чем еще стоит знать

Украина обладает значительными запасами самородной серы, которую используют в химической промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Серу добывают в Предкарпатском сероносном бассейне, расположенном во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Ранее активно разрабатывались Раздольское, Немировское и Подорожнянское месторождения, но их эксплуатация была прекращена из-за исчерпания ресурсов.

Ранее мы рассказывали, где расположены месторождения железной руды в Украине.