Месторождение лития в селе Шевченко захватила Россия — детали

Украина теряет природные ресурсы — какие залежи захватила РФ
Российские оккупационные войска установили контроль над вторым из четырех месторождений лития в Украине. Речь идет о месторождении в селе Шевченко в Донецкой области.
Об этом говорится в материале Le Figaro.
Месторождение лития в селе Шевченко — что известно
Отмечается, что месторождение в Шевченко — одно из самых перспективных, а кроме лития, там есть запасы и других полезных ископаемых.
"Литиевое месторождение, обнаруженное в 1982 году, занимающее 40 гектаров, находится под контролем России уже несколько дней, поскольку оно расположено на восточной окраине села", — говорится в материале.
В Украине есть как минимум четыре разведанных месторождения лития, однако ни одно из них не разрабатывали. Оккупанты также захватили месторождение лития "Крутая Балка". Еще два месторождения — "Полоховское" и "Добрая" — расположены в более отдаленных от фронта регионах.
Как свидетельствуют данные Национальной службы геологических исследований, месторождение в селе Шевченко — одно из четырех, состоящее из "высокоминерализованного сподумена" — разновидности литиевой руды, в которой очень высокая концентрация лития. Цена на этот металл в последние годы стабильно росла.
Также в этом месторождении есть:
- тантал;
- ниобий;
- бериллий;
- цезий:
- рубидий;
- олово.
О чем еще стоит знать
Украина обладает значительными запасами самородной серы, которую используют в химической промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Серу добывают в Предкарпатском сероносном бассейне, расположенном во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Ранее активно разрабатывались Раздольское, Немировское и Подорожнянское месторождения, но их эксплуатация была прекращена из-за исчерпания ресурсов.
Ранее мы рассказывали, где расположены месторождения железной руды в Украине.
Читайте Новини.LIVE!