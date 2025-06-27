Де видобувають сірку в Україні у 2025 році — родовища та перспективи

Кристал сірки. Фото: Мінералогічний музей ЛНУ/Facebook

Сірка — один із ключових природних ресурсів, який використовується в хімічній промисловості, сільському господарстві та інших галузях. Україна має значні запаси самородної сірки, що робить її важливим гравцем на світовому ринку

Раніше України була одним із світових лідерів із видобутку самородної сірки, але через економічну та екологічну складність великі кар’єри закрили, наголошують в Інституті геології. До 2007 року добування відбувалося відкритим способом, а згодом частина проєктів перенесена в підземне добування. Сьогодні функцію опори галузі виконує лише Язівське родовище.

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Передкарпатський сірконосний басейн: серце видобутку сірки

Основним регіоном видобутку сірки в Україні залишається Передкарпатський сірконосний басейн, розташований у Львівській та Івано-Франківській областях. Цей басейн, відкритий у 1950-х роках, є одним із найбагатших у Східній Європі. Він простягається на 300 км у довжину та 40-50 км у ширину, охоплюючи території України, Польщі та Румунії. У 2025 році видобуток зосереджений переважно на Язівському родовищі, яке залишається єдиним активним у регіоні.

Раніше активно розроблялися Роздольське, Немирівське та Подорожнянське родовища, але їхня експлуатація була припинена через вичерпання ресурсів, екологічні проблеми та економічну нерентабельність. Наприклад, видобуток на Подорожнянському родовищі зупинили ще у 1997 році, а Немирівське родовище перебуває у стані призупинення.

На Язівському родовищі застосовують підземну виплавку, за якої в сірконосні пласти закачують перегріту воду, щоб розплавити сірку та вивести її на поверхню. Цей метод, відомий як метод Фраша, дозволяє ефективно добувати сірку навіть із глибоких шарів (20-500 м).

У 2025 році обсяги видобутку на Язівському родовищі становлять близько 80-100 тисяч тонн на рік, що значно менше порівняно з піковими показниками 1991 року (1,8 млн тонн). Зменшення обсягів пов’язане з виснаженням багатих покладів, складними геологічними умовами та недостатніми інвестиціями в модернізацію технологій.

Альтернативні джерела сірки: побічний продукт нафти та газу

Окрім самородної сірки, значна її кількість в Україні видобувається як побічний продукт під час очищення нафти та природного газу. У 2025 році такі джерела стають дедалі важливішими через скорочення традиційного видобутку. Зокрема, сірка накопичується на нафтових родовищах у Сумській та Львівській областях. За оцінками, запаси сірки, пов’язаної з нафтогазовими родовищами, становлять близько 430 тис. тонн у Сумській області та 47 тис. тонн у Львівській.

Цей метод видобутку є економічно вигідним, адже сірка вилучається в процесі очищення палива від сірководню. Таку сірку використовують для виробництва добрив, хімічних речовин і навіть у фармацевтиці. У 2025 році компанії активно інвестують у модернізацію установок для вилучення сірки, що дозволяє частково компенсувати спад у традиційному видобутку.

Екологічні виклики та технологічні зміни

Видобуток сірки, особливо відкритим способом, спричиняє серйозні екологічні проблеми. У регіоні Новояворівська та Роздолу кар’єри, де раніше видобували сірку, перетворилися на зони екологічного лиха через забруднення ґрунтів і вод. У 2025 році Україна робить акцент на більш екологічні методи, як-от підземна виплавка, яка зменшує вплив на довкілля.

Крім того, уряд і приватні компанії працюють над впровадженням нових технологій збагачення сірчаних руд. Наприклад, метод флотації, який використовували на Роздольському комбінаті, дозволяє підвищувати вміст сірки в концентраті до 75%.

У 2025 році ведуться дослідження щодо використання автоклавних і термічних методів для переробки бідних руд (із вмістом сірки 5-10%), що може пожвавити видобуток на раніше законсервованих родовищах.

Перспективи та виклики

Україна має значний потенціал для експорту сірки завдяки своїм запасам, які оцінюються в 195,8 млн тонн, із них 166,3 млн тонн — підтверджені. Проте галузь стикається з низкою викликів:

Вичерпання ресурсів. Багато родовищ Передкарпатського басейну вже виснажені або близькі до цього. Екологічні обмеження. Відкритий видобуток практично припинено через шкоду довкіллю, а підземна виплавка потребує значних інвестицій. Конкуренція на ринку. Побічна сірка з нафтогазової промисловості витісняє традиційний видобуток через нижчу собівартість. Відсутність інвестицій. Модернізація обладнання та розвідка нових родовищ гальмуються через брак фінансування.

Попри це, є й позитивні перспективи. У 2025 році планується активізувати розвідку нових ділянок у Передкарпатті, а також інтегрувати видобуток сірки з іншими галузями, наприклад, із виробництвом мінеральних добрив. Сірка є критично важливою для сільського господарства, адже її дефіцит у ґрунті знижує врожайність.

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