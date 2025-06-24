Корисні копалини Вінницької області — що видобувають у 2025 році

Видобуток копалин. Фото: Freepik

Вінницька область, розташована в серці українського Поділля, славиться не лише мальовничими краєвидами, родючими землями та багатою історією, але й унікальними природними багатствами, захованими в її надрах. Регіон продовжує відігравати важливу роль у мінерально-сировинній базі України, завдяки розмаїттю корисних копалин, які мають промислове, економічне та навіть лікувальне значення. Від унікальних родовищ граніту до рідкісних мінералів, таких як гранат і флюорит, Вінниччина приховує справжні геологічні скарби.

Вінницька область розташована на стику двох потужних геологічних структур — Українського кристалічного щита та Волино-Подільської плити. Така унікальна будова зумовила формування різноманітних мінеральних ресурсів, які налічують 1 159 родовищ і проявів 30 видів корисних копалин, повідомляють в Інституті геології.

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Ці ресурси включають як широко використовувані будівельні матеріали, так і рідкісні мінерали, що мають промислове значення. За оцінками експертів, загальна вартість корисних копалин Вінниччини сягає 24 мільярдів доларів, що робить регіон важливим гравцем на мінеральному ринку України.

Каолін і граніт: промислове золото Поділля

Одним із найбільш відомих багатств регіону є каолін — біла глина, яку використовують у виробництві кераміки, паперу, фарб і навіть косметики. Вінниччина є одним із найбільших його постачальників в Україні.

Найбільші родовища каоліну розташовані поблизу Глухівців, Мурованих Курилівців і Калинівки. Добування цієї копалини активно продовжується у 2025 році з урахуванням екологічних стандартів ЄС, оскільки деякі компанії орієнтуються на експорт.

Ще одне "промислове золото" області — граніт, який видобувається кар’єрним способом і застосовується у будівництві доріг, житла, інфраструктурних об’єктів. Найбільш знані кар’єри розташовані в районах Літинського та Тиврівського кластерів.

Рідкісні метали й титанові перспективи

Мало хто знає, що під ґрунтами Вінниччини — поклади титанових руд, які надзвичайно затребувані у металургії, авіації та машинобудуванні. У 2025 році на території регіону проводиться детальніше геологічне картування для підтвердження обсягів родовищ поблизу села Гайсинського району.

Також у мінералогічному профілі регіону присутні рідкісні метали — цирконій, ніобій, лантаноїди, які цікавлять стратегічні сектори економіки: енергетику, електроніку, оборонну галузь.

Бурштинові горизонти: сенсація чи переоцінка

У 2024 році було оприлюднено результати супутникового дослідження ґрунтів центральної частини області. Геологи виявили ознаки можливих покладів бурштину — мінералу, який зазвичай асоціюється з північними регіонами України.

Зараз тривають перевірки зразків, зокрема у лісових ділянках Тростянецького району. Хоча масштаб підтверджених покладів поки незначний, експерти не виключають, що Вінниччина може стати новим центром легального бурштиновидобутку.

Будівельна сировина: вапняк, пісок, глина

На фоні масштабного будівництва (відновлення інфраструктури після обстрілів, розвиток агропереробки) збільшується попит на будівельну сировину: вапняк, глину, пісок, мергель.

Найбільші кар’єри розміщені в межах Немирівського, Хмільницького та Жмеринського районів. Компанії активізували геологічну розвідку з метою оформлення ліцензій на розробку нових ділянок. Деякі підприємства також шукають сировину для виробництва сучасного екологічного цементу.

Мінеральні води — цілющі джерела Хмільника

Особливе місце серед корисних копалин Вінниччини посідають мінеральні води, зокрема радонові джерела Хмільника, відкриті ще в 1935 році. Хмільницьке родовище залишається унікальним завдяки високому вмісту радону, який використовується для лікування захворювань опорно-рухового апарату.

Крім того, в області розвідані джерела столових і кремнієвих вод, які придатні для промислового розливу. Ці ресурси не лише сприяють розвитку санаторно-курортної сфери, але й мають потенціал для експорту.

Геологічні дослідження та прозорість надрокористування

У 2025 році Державна служба геології та надр України оголосила кілька тендерів на дослідження території Вінниччини. Мета — оновити карту надр, залучити легальних інвесторів і мінімізувати "сіру" розробку корисних копалин.

Однією з важливих новацій стало впровадження геоінформаційної платформи, де відкрито доступ до інформації про надрокористування, що дозволяє контролювати діяльність компаній. Вінниччина стала одним із перших регіонів, де пілотували цей підхід.

Раніше повідомлялось, що Закарпаття — справді унікальний куточок України, що захоплює не лише мальовничою красою Карпат, а й розмаїттям своїх надр. Цього року регіон, як і раніше, є важливим центром видобутку корисних копалин.

Також ми розповідали, що Житомирська область — це справжня скарбниця мінеральних ресурсів України. Розташована на півночі країни, на території Українського кристалічного щита, вона вирізняється унікальною геологічною будовою, що формувалася мільярди років.