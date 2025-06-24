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Главная Индустрии Полезные ископаемые Винницкой области — что скрывается под землей

Полезные ископаемые Винницкой области — что скрывается под землей

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Дата публикации 24 июня 2025 08:35
Полезные ископаемые Винницкой области — что добывают в 2025 году
Добыча ископаемых. Фото: Freepik
Ключові моменти Редкие металлы и титановые перспективы Янтарные горизонты: сенсация или переоценка Строительное сырье: известняк, песок, глина Минеральные воды — целебные источники Хмельника Геологические исследования и прозрачность недропользования

Винницкая область, расположенная в сердце украинского Подолья, славится не только живописными пейзажами, плодородными землями и богатой историей, но и уникальными природными богатствами, спрятанными в ее недрах. Регион продолжает играть важную роль в минерально-сырьевой базе Украины, благодаря разнообразию полезных ископаемых, которые имеют промышленное, экономическое и даже лечебное значение. От уникальных месторождений гранита до редких минералов, таких как гранат и флюорит, Винницкая область скрывает настоящие геологические сокровища.

Винницкая область расположена на стыке двух мощных геологических структур — Украинского кристаллического щита и Волыно-Подольской плиты. Такое уникальное строение обусловило формирование разнообразных минеральных ресурсов, которые насчитывают 1 159 месторождений и проявлений 30 видов полезных ископаемых, сообщают в Институте геологии.

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Эти ресурсы включают как широко используемые строительные материалы, так и редкие минералы, имеющие промышленное значение. По оценкам экспертов, общая стоимость полезных ископаемых Винницкой области достигает 24 миллиардов долларов, что делает регион важным игроком на минеральном рынке Украины.

Каолин и гранит: промышленное золото Подолья

Одним из самых известных богатств региона является каолин — белая глина, которую используют в производстве керамики, бумаги, красок и даже косметики. Винницкая область является одним из крупнейших его поставщиков в Украине.

Крупнейшие месторождения каолина расположены вблизи Глуховцев, Мурованых Куриловцев и Калиновки. Добыча этого ископаемого активно продолжается в 2025 году с учетом экологических стандартов ЕС, поскольку некоторые компании ориентируются на экспорт.

Еще одно "промышленное золото" области — гранит, который добывается карьерным способом и применяется в строительстве дорог, жилья, инфраструктурных объектов. Наиболее известные карьеры расположены в районах Литинского и Тывровского кластеров.

Редкие металлы и титановые перспективы

Мало кто знает, что под почвами Винницкой области — залежи титановых руд, которые чрезвычайно востребованы в металлургии, авиации и машиностроении. В 2025 году на территории региона проводится детальное геологическое картирование для подтверждения объемов месторождений вблизи села Гайсинского района.

Также в минералогическом профиле региона присутствуют редкие металлы — цирконий, ниобий, лантаноиды, которые интересуют стратегические сектора экономики: энергетику, электронику, оборонную отрасль.

Янтарные горизонты: сенсация или переоценка

В 2024 году были обнародованы результаты спутникового исследования почв центральной части области. Геологи обнаружили признаки возможных залежей янтаря — минерала, который обычно ассоциируется с северными регионами Украины.

Сейчас продолжаются проверки образцов, в частности в лесных участках Тростянецкого района. Хотя масштаб подтвержденных залежей пока незначительный, эксперты не исключают, что Винницкая область может стать новым центром легальной янтародобычи.

Строительное сырье: известняк, песок, глина

На фоне масштабного строительства (восстановление инфраструктуры после обстрелов, развитие агропереработки) увеличивается спрос на строительное сырье: известняк, глину, песок, мергель.

Крупнейшие карьеры размещены в пределах Немировского, Хмельницкого и Жмеринского районов. Компании активизировали геологическую разведку с целью оформления лицензий на разработку новых участков. Некоторые предприятия также ищут сырье для производства современного экологического цемента.

Минеральные воды — целебные источники Хмельника

Особое место среди полезных ископаемых Винницкой области занимают минеральные воды, в частности радоновые источники Хмельника, открытые еще в 1935 году. Хмельницкое месторождение остается уникальным благодаря высокому содержанию радона, который используется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, в области разведаны источники столовых и кремниевых вод, которые пригодны для промышленного разлива. Эти ресурсы не только способствуют развитию санаторно-курортной сферы, но и имеют потенциал для экспорта.

Геологические исследования и прозрачность недропользования

В 2025 году Государственная служба геологии и недр Украины объявила несколько тендеров на исследование территории Винницкой области. Цель — обновить карту недр, привлечь легальных инвесторов и минимизировать "серую" разработку полезных ископаемых.

Одной из важных новаций стало внедрение геоинформационной платформы, где открыт доступ к информации о недропользовании, что позволяет контролировать деятельность компаний. Винницкая область стала одним из первых регионов, где пилотировали этот подход.

Ранее сообщалось, что Закарпатье — действительно уникальный уголок Украины, который захватывает не только живописной красотой Карпат, но и разнообразием своих недр. В этом году регион, как и раньше, является важным центром добычи полезных ископаемых.

Также мы рассказывали, что Житомирская область — это настоящая сокровищница минеральных ресурсов Украины. Расположенная на севере страны, на территории Украинского кристаллического щита, она отличается уникальным геологическим строением, которое формировалось миллиарды лет.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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