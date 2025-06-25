Який марганцеворудний басейн в Україні є найбільшим у світі

Марганецький ГЗК. Фото: GMK Center

Україна зберігає на своїй території унікальне природне багатство — найбільше у світі родовище марганцевих руд. Йдеться про Нікопольський марганцеворудний басейн, розташований на півдні країни, у межах Дніпропетровської та Запорізької областей. Ця територія — стратегічно важлива не лише для внутрішнього ринку, а й для світової металургії, яка все ще критично залежить від марганцю.

Нікопольський басейн — це гігантське скупчення марганцевих руд, що займає понад 5 000 кв. км території, пише "Енциклопедія сучасної України". Основні родовища знаходяться у межах міст Нікополь, Марганець та Оріхів, а також у навколишніх громадах. Геологічно басейн належить до так званої Причорноморської рудної провінції. Саме тут зосереджено понад 80% усіх марганцевих запасів України.

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Марганець у цих надрах залягає на відносно невеликій глибині (від 10 до 120 метрів), що робить його доступним для відкритого та підземного добування.

Скільки руди тут зосереджено

За офіційними оцінками, загальні запаси марганцевих руд у Нікопольському басейні сягають понад 2,2 млрд тонн. Це одне з найвищих значень не лише в Європі, а й у світі. Для порівняння: у Південно-Африканській Республіці, яка є глобальним лідером з експорту марганцю, поклади руди оцінюють на рівні 4,5 млрд тонн, проте добування там пов'язане з глибшими заляганнями й складною логістикою.

В Україні ж родовища мають зручне географічне положення, розвинену інфраструктуру та доступ до портів Чорного моря, що створює додаткові логістичні переваги для експорту.

Чому марганець такий важливий

Марганець — ключовий компонент для виробництва сталі. Без нього неможливо отримати якісний метал, адже він:

покращує міцність сплавів;

зменшує крихкість сталі;

використовується у батареях нового покоління (особливо у сфері електромобілів).

Україна, володіючи такими масштабними ресурсами, здатна забезпечити не лише власну промисловість, а й стати надійним постачальником для міжнародного ринку. У контексті переходу до "зеленої економіки", попит на марганець лише зростатиме.

Стан видобутку: що працює, а що занепадає

На території Нікопольського басейну традиційно працювали великі гірничо-збагачувальні комбінати, зокрема Марганецький ГЗК та Орджонікідзевський (Покровський) ГЗК.

Однак після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році частина підприємств зупинила роботу, інші перейшли у режим консервації. Проблеми виникли не лише через ризики безпеки, а й через логістику, блокаду портів і обмежений попит на світових ринках.

Водночас, за словами експертів, потенціал цих родовищ залишився недоторканим. Збереження родовищ у промисловому стані дозволяє швидко відновити роботу, щойно умови стабілізуються.

Екологічні виклики

Незважаючи на економічні переваги, видобуток марганцевих руд у Нікопольському басейні супроводжується серйозними екологічними проблемами. Відкриті кар’єри та шахти призводять до деградації земель, забруднення ґрунтових вод і порушення природних ландшафтів. Відвали породи та хвостосховища створюють додаткове навантаження на довкілля, а пил від видобутку може негативно впливати на здоров’я місцевих жителів.

Для вирішення цих проблем підприємства басейну впроваджують сучасні технології очищення та рекультивації земель. Проте екологічна ситуація залишається складною, і необхідні додаткові інвестиції в природоохоронні заходи. Уряд України та міжнародні організації також працюють над програмами сталого розвитку регіону, щоб мінімізувати екологічний вплив видобутку.

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