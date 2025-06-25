Какой марганцеворудный бассейн в Украине является крупнейшим в мире

Марганецкий ГОК. Фото: GMK Center

Украина хранит на своей территории уникальное природное богатство - крупнейшее в мире месторождение марганцевых руд. Речь идет о Никопольском марганцеворудном бассейне, расположенном на юге страны, в пределах Днепропетровской и Запорожской областей. Эта территория — стратегически важна не только для внутреннего рынка, но и для мировой металлургии, которая все еще критически зависит от марганца.

Никопольский бассейн — это гигантское скопление марганцевых руд, занимающее более 5 000 кв. км территории, пишет "Энциклопедия современной Украины". Основные месторождения находятся в пределах городов Никополь, Марганец и Орехов, а также в окружающих общинах. Геологически бассейн относится к так называемой Причерноморской рудной провинции. Именно здесь сосредоточено более 80% всех марганцевых запасов Украины.

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Марганец в этих недрах залегает на относительно небольшой глубине (от 10 до 120 метров), что делает его доступным для открытой и подземной добычи.

Сколько руды здесь сосредоточено

По официальным оценкам, общие запасы марганцевых руд в Никопольском бассейне достигают более 2,2 млрд тонн. Это одно из самых высоких значений не только в Европе, но и в мире. Для сравнения: в Южно-Африканской Республике, которая является глобальным лидером по экспорту марганца, залежи руды оцениваются на уровне 4,5 млрд тонн, однако добыча там связана с более глубокими залеганиями и сложной логистикой.

В Украине же месторождения имеют удобное географическое положение, развитую инфраструктуру и доступ к портам Черного моря, что создает дополнительные логистические преимущества для экспорта.

Почему марганец так важен

Марганец — ключевой компонент для производства стали. Без него невозможно получить качественный металл, ведь он:

улучшает прочность сплавов;

уменьшает хрупкость стали;

используется в батареях нового поколения (особенно в сфере электромобилей).

Украина, обладая такими масштабными ресурсами, способна обеспечить не только собственную промышленность, но и стать надежным поставщиком для международного рынка. В контексте перехода к "зеленой экономике", спрос на марганец будет только расти.

Состояние добычи: что работает, а что приходит в упадок

На территории Никопольского бассейна традиционно работали крупные горно-обогатительные комбинаты, в частности Марганецкий ГОК и Орджоникидзевский (Покровский) ГОК.

Однако после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году часть предприятий остановила работу, другие перешли в режим консервации. Проблемы возникли не только из-за рисков безопасности, но и из-за логистики, блокады портов и ограниченного спроса на мировых рынках.

В то же время, по словам экспертов, потенциал этих месторождений остался нетронутым. Сохранение месторождений в промышленном состоянии позволяет быстро возобновить работу, как только условия стабилизируются.

Экологические вызовы

Несмотря на экономические преимущества, добыча марганцевых руд в Никопольском бассейне сопровождается серьезными экологическими проблемами. Открытые карьеры и шахты приводят к деградации земель, загрязнению грунтовых вод и нарушению природных ландшафтов. Отвалы породы и хвостохранилища создают дополнительную нагрузку на окружающую среду, а пыль от добычи может негативно влиять на здоровье местных жителей.

Для решения этих проблем предприятия бассейна внедряют современные технологии очистки и рекультивации земель. Однако экологическая ситуация остается сложной, и необходимы дополнительные инвестиции в природоохранные мероприятия. Правительство Украины и международные организации также работают над программами устойчивого развития региона, чтобы минимизировать экологическое воздействие добычи.

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