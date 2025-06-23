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Головна Індустрії Ціни на залізну руду падають — чому це погано для України

Ціни на залізну руду падають — чому це погано для України

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Дата публікації: 23 червня 2025 22:47
Ціна на залізну руду — скільки коштує тонна у червні 2025 року
Працівник на металургійному заводі. Фото: УНІНАН
Ключові моменти Детальніше про ціни на залізну руду Що ще потрібно знати

У червні 2025 року вартість залізної руди на світових ринках дещо знизилася. Цей метал є дуже важливим для стабільності української економіки. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, якими зараз є ціни на залізну руду. 

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Детальніше про ціни на залізну руду

Залізна руда дешевшає через сповільнення економіки Китаю. Так, за даними GMK Center, вересневі ф’ючерси залізної руди на Далянській біржі (DCE) 20 червня впали на 0,2%, порівняно з попереднім тижнем — до 97,9 долара за тонну. Тим часом липневі контракти на Сінгапурській біржі втратили у ціні ще більше, оскільки знизилися на 2,8% з початку червня — до 93,6 долара за тонну. Це найнижчий показник з квітня 2025 року. 

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Ціни на залізну руду. Фото: GMK Center

Очікується, що надалі залізна руда на глобальному ринку коштуватиме від 91 до 95 доларів за тонну.

"Баланс між слабким попитом у будівництві та активністю з боку переробників поки зберігає теперішній стан. Подальша динаміка залежатиме від політики Китаю щодо сталевого сектору та глибини падіння в нерухомості", — зазначають аналітики.

Зауважимо, що залізна руда — це один із ключових товарів, які експортує Україна.

Що ще потрібно знати 

Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК) у Кривому Розі —  найбільший кар'єр в Україні та один з найглибших у світі, де видобувають залізну руду. Зараз ГЗК забезпечує сировиною не тільки вітчизняну металургію, а й іноземну. Так, залізну руду з комбінату отримують компанії з Центральної Європи, Північної Африки, Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Раніше ми розповідали, які рідкісноземельні метали є в Україні. Дізнавайтесь також, якими запасами цінних металів володіє Україна

Китай ринок ціни ф'ючерси залізна руда
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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