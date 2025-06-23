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Главная Индустрии Цены на железную руду падают — почему это плохо для Украины

Цены на железную руду падают — почему это плохо для Украины

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Дата публикации 23 июня 2025 22:47
Цена на железную руду — сколько стоит тонна в июне 2025 года
Работник на металлургическом заводе. Фото: УНИАН
Ключові моменти Подробнее о ценах на железную руду Что еще нужно знать

В июне 2025 года стоимость железной руды на мировых рынках несколько снизилась. Этот металл является очень важным для стабильности украинской экономики.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, каковы сейчас цены на железную руду.

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Подробнее о ценах на железную руду

Железная руда дешевеет из-за замедления экономики Китая. Так, по данным GMK Center, сентябрьские фьючерсы железной руды на Далянской бирже (DCE) 20 июня упали на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей — до 97,9 доллара за тонну. Между тем июльские контракты на Сингапурской бирже потеряли в цене еще больше, поскольку снизились на 2,8% с начала июня — до 93,6 доллара за тонну. Это самый низкий показатель с апреля 2025 года.

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Цены на железную руду. Фото: GMK Center

Ожидается, что в дальнейшем железная руда на глобальном рынке будет стоить от 91 до 95 долларов за тонну.

"Баланс между слабым спросом в строительстве и активностью со стороны переработчиков пока сохраняет нынешнее состояние. Дальнейшая динамика будет зависеть от политики Китая в отношении стального сектора и глубины падения в недвижимости", — отмечают аналитики.

Отметим, что железная руда — это один из ключевых товаров, которые экспортирует Украина.

Что еще нужно знать

Южный горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Кривом Роге — крупнейший карьер в Украине и один из самых глубоких в мире, где добывают железную руду. Сейчас ГОК обеспечивает сырьем не только отечественную металлургию, но и иностранную. Так, железную руду с комбината получают компании из Центральной Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее мы рассказывали, какие редкоземельные металлы есть в Украине. Узнавайте также, какими запасами ценных металлов обладает Украина.

Китай рынок цены фьючерсы железная руда
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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