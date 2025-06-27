Где добывают серу в Украине в 2025 году — месторождения и перспективы

Кристалл серы. Фото: Минералогический музей ЛНУ/Facebook

Сера — один из ключевых природных ресурсов, который используется в химической промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Украина имеет значительные запасы самородной серы, что делает ее важным игроком на мировом рынке

Ранее Украина была одним из мировых лидеров по добыче самородной серы, но из-за экономической и экологической сложности крупные карьеры закрыли, отмечают в Институте геологии. До 2007 года добыча происходила открытым способом, а затем часть проектов перенесена в подземную добычу. Сегодня функцию опоры отрасли выполняет только Язовское месторождение.

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Предкарпатский сероносный бассейн: сердце добычи серы

Основным регионом добычи серы в Украине остается Предкарпатский сероносный бассейн, расположенный во Львовской и Ивано-Франковской областях. Этот бассейн, открытый в 1950-х годах, является одним из самых богатых в Восточной Европе. Он простирается на 300 км в длину и 40-50 км в ширину, охватывая территории Украины, Польши и Румынии. В 2025 году добыча сосредоточена преимущественно на Язовском месторождении, которое остается единственным активным в регионе.

Ранее активно разрабатывались Раздольское, Немировское и Подорожнянское месторождения, но их эксплуатация была прекращена из-за исчерпания ресурсов, экологических проблем и экономической нерентабельности. Например, добыча на Подорожнянском месторождении остановили еще в 1997 году, а Немировское месторождение находится в состоянии приостановления.

На Язовском месторождении применяют подземную выплавку, при которой в сероносные пласты закачивают перегретую воду, чтобы расплавить серу и вывести ее на поверхность. Этот метод, известный как метод Фраша, позволяет эффективно добывать серу даже из глубоких слоев (20-500 м).

В 2025 году объемы добычи на Язовском месторождении составляют около 80-100 тысяч тонн в год, что значительно меньше по сравнению с пиковыми показателями 1991 года (1,8 млн тонн). Уменьшение объемов связано с истощением богатых залежей, сложными геологическими условиями и недостаточными инвестициями в модернизацию технологий.

Альтернативные источники серы: побочный продукт нефти и газа

Кроме самородной серы, значительное ее количество в Украине добывается как побочный продукт при очистке нефти и природного газа. В 2025 году такие источники становятся все более важными из-за сокращения традиционной добычи. В частности, сера накапливается на нефтяных месторождениях в Сумской и Львовской областях. По оценкам, запасы серы, связанной с нефтегазовыми месторождениями, составляют около 430 тыс. тонн в Сумской области и 47 тыс. тонн во Львовской.

Этот метод добычи является экономически выгодным, ведь сера изымается в процессе очистки топлива от сероводорода. Такую серу используют для производства удобрений, химических веществ и даже в фармацевтике. В 2025 году компании активно инвестируют в модернизацию установок для извлечения серы, что позволяет частично компенсировать спад в традиционной добыче.

Экологические вызовы и технологические изменения

Добыча серы, особенно открытым способом, вызывает серьезные экологические проблемы. В регионе Новояворовска и Роздола карьеры, где раньше добывали серу, превратились в зоны экологического бедствия из-за загрязнения почв и вод. В 2025 году Украина делает акцент на более экологичные методы, такие как подземная выплавка, которая уменьшает влияние на окружающую среду.

Кроме того, правительство и частные компании работают над внедрением новых технологий обогащения серных руд. Например, метод флотации, который использовали на Раздольском комбинате, позволяет повышать содержание серы в концентрате до 75%.

В 2025 году ведутся исследования по использованию автоклавных и термических методов для переработки бедных руд (с содержанием серы 5-10%), что может оживить добычу на ранее законсервированных месторождениях.

Перспективы и вызовы

Украина имеет значительный потенциал для экспорта серы благодаря своим запасам, которые оцениваются в 195,8 млн тонн, из них 166,3 млн тонн — подтвержденные. Однако отрасль сталкивается с рядом вызовов:

Исчерпание ресурсов. Многие месторождения Предкарпатского бассейна уже истощены или близки к этому. Экологические ограничения. Открытая добыча практически прекращена из-за вреда окружающей среде, а подземная выплавка требует значительных инвестиций. Конкуренция на рынке. Побочная сера из нефтегазовой промышленности вытесняет традиционную добычу из-за более низкой себестоимости. Отсутствие инвестиций. Модернизация оборудования и разведка новых месторождений тормозятся из-за нехватки финансирования.

Несмотря на это, есть и положительные перспективы. В 2025 году планируется активизировать разведку новых участков в Прикарпатье, а также интегрировать добычу серы с другими отраслями, например, с производством минеральных удобрений. Сера является критически важной для сельского хозяйства, ведь ее дефицит в почве снижает урожайность.

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