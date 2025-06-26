Тарасівське родовище титанових руд — де розташоване та чим унікальне

Спецтехніка на родовищі. Фото: bc.espreso.tv

Тарасівське родовище титанових руд розташоване в центральній частині України — у межах Київської області. Географічно воно займає околиці сіл Фастівка, Гайок, Щербаки, Тарасівка та Михайлівка, і розміщене приблизно за 25 км на південний захід від міста Біла Церква. Це стратегічне розташування, з одного боку, забезпечує легкий доступ до логістичної інфраструктури, а з іншого — дозволяє уникнути впливу густої урбанізації.

За геологічним устроєм ця ділянка входить до Іршансько-Смолінської титаноносної провінції, яка відома своїми багатими запасами ільменіту — основного титановмісного мінералу, повідомляє Державна служба геології та надр України.

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Географічне розташування та природні особливості

Тарасівське родовище титанових руд знаходиться у Володарському районі Київської області, що входить до складу Білоцерківського адміністративного регіону. Його географічні координати охоплюють мальовничу місцевість, де сільськогосподарські угіддя межують із лісовими масивами. Ця територія лежить у межах Українського кристалічного щита — геологічної структури, яка є основою для багатьох родовищ корисних копалин в Україні.

Площа родовища становить 10,18 кв. км, що робить його середнім за розмірами порівняно з іншими титановими родовищами України, такими як Іршанське чи Самотканське. Проте його розташування поблизу річки Рось, важливої притоки Дніпра, додає складнощів до потенційної розробки через можливі екологічні наслідки.

Землі, що підлягають вилученню для видобутку, включають 1 015 га, з яких 400 га — це родючі чорноземи сільськогосподарського призначення, а 615 га — території лісогосподарського призначення. Такий розподіл земель робить родовище об’єктом пильної уваги як з економічної, так і з екологічної точки зору.

Що робить Тарасівське родовище унікальним

Україна входить до топ-10 країн світу за запасами титану. Проте лише деякі родовища, зокрема й Тарасівське, відповідають критеріям комплексної промислової розробки: мають достатню концентрацію корисної копалини, зручне розташування та обґрунтований економічний потенціал.

Тарасівське родовище є розсипним типом родовища. Це означає, що титаносировина тут знаходиться в пухких відкладах на глибині до 20-25 метрів, що значно спрощує розробку й знижує собівартість видобутку.

Унікальність Тарасівського родовища полягає в кількох аспектах:

Висока концентрація цінних мінералів. Продуктивний пласт родовища, що складається з кварцових пісків, містить значну кількість ільменіту (до 150-200 кг/куб. м), а також рутил і циркон у співвідношеннях, які роблять видобуток економічно вигідним. Комплексний склад руд. Окрім титанових мінералів, родовище містить супутні мінерали, такі як дистен, силіманіт і ставроліт, які можуть використовуватися у промислових цілях. Геологічна структура. Родовище належить до алювіальних розсипів, що мають протяжність до кількох кілометрів і потужність продуктивного пласта до 10 м. Це спрощує відкритий спосіб видобутку, хоча й викликає занепокоєння щодо впливу на довкілля.

Промислова значущість: резерв на майбутнє

Титан є стратегічною сировиною. Його використовують у:

авіакосмічній та оборонній галузях,

хімічній промисловості,

виробництві медичних імплантів та фармацевтики,

виготовленні фарб, пластмас і високотехнологічних сплавів.

Унікальність Тарасівського родовища полягає в тому, що воно ще не введене в активну експлуатацію, що дає Україні шанс сформувати довгостроковий ресурсний резерв. У контексті посилення глобальної конкуренції за титан, зокрема між Китаєм, США та ЄС, українські поклади стають все більш привабливими.

Як відзначає Держслужбі геології та надр, Тарасівське родовище — це не лише запас титану, а й геополітична опора для енергетичної та ресурсної безпеки держави.

Економічний потенціал

Розробка Тарасівського родовища може мати значний економічний ефект для регіону та країни загалом. За оцінками, видобуток титанових руд здатний поповнити місцевий бюджет і створити нові робочі місця.

Проте економічні вигоди супроводжуються значними викликами. Для реалізації проєкту необхідно вивести з користування значні площі земель, що може негативно вплинути на сільське господарство та лісове господарство регіону.

Крім того, витрати на інфраструктуру, переробку руд і рекультивацію земель після видобутку потребують значних інвестицій.

Перспективи та компроміси

Тарасівське родовище титанових руд залишається на перетині економічних амбіцій і екологічних обмежень. З одного боку, його розробка може зміцнити позиції України на світовому ринку титану, забезпечити економічне зростання регіону та створити нові робочі місця.

З іншого боку, без належного екологічного контролю та сучасних технологій видобуток може призвести до серйозних наслідків для довкілля та здоров’я місцевих жителів.

Громадські активісти наголошують на необхідності збереження унікальної екосистеми регіону. Білоцерківський район відомий своєю природною красою, а ліси та річки є важливими для місцевої флори і фауни. Будь-які порушення можуть мати довгострокові наслідки для біорізноманіття.

Як повідомлялось, Житомирська область славиться своїми значними мінерально-сировинними ресурсами. Особливе місце серед них займає Іршанське родовище титанових руд, що є ключовою частиною одного з найбільших титанорудних районів Європи. Цей регіон відіграє важливу роль у забезпеченні континенту цінною сировиною.

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