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Головна Індустрії Їх небагато — які дорогоцінні метали видобувають в Україні

Їх небагато — які дорогоцінні метали видобувають в Україні

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Дата публікації: 25 червня 2025 18:11
Дорогоцінні метали та їх видобуток у 2025 році — що відбувається в Україні
Роботи на родовищі. Фото: УНІАН
Ключові моменти Детальніше про дорогоцінні метали Які дорогоцінні метали видобувають в Україні Про що ще варто знати

Дорогоцінні метали відіграють важливу роль у глобальних процесах. Також ці хімічні елементи посідають одне з головних місць у фінансовій системі світу, адже це актив, цінність якого зростає або знижується. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, які відомі дорогоцінні метали видобувають в Україні.

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Детальніше про дорогоцінні метали

До дорогоцінних металів належать не тільки загальновідомі золото та срібло. Як зазначається в Енциклопедії сучасної України, дорогоцінними (благородними) металами називають: 

  • платину;
  • іридій;
  • осмій;
  • паладій;
  • родій;
  • рутеній;
  • золото;
  • срібло.

Однієї з визначальних характеристик дорогоцінних металів є те, що вони здатні впливати на стан світової фінансової системи. Усе тому, що дорогоцінні метали — це не просто загальновизнана одиниця багатства, але й актив, цінність якого час від часу змінюється. 

Які дорогоцінні метали видобувають в Україні 

В Україні відбувається видобуток золота, срібла, платини та металів платинової групи. Також на території нашої країни є запаси дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння: алмазів, топазів, бурштину та інших. 

Наприклад, золото в Україні видобували ще за часів Радянського Союзу, щоправда, лише на одному родовищі — Мужіївському, у Закарпатській області.  

Алмази в Україні можна знайти на мілинах річок, однак найперспективніше родовище геологи відкрили у 1990-х роках на території Кіровоградщини. На жаль, запустити повноцінний видобуток їм так і не вдалося. 

Водночас усі відомі в Україні родовища дорогоцінних металів розташовані у чотирьох геологічних зонах:

  • Український щит;
  • Карпатські гори;
  • Кримські гори;
  • Дніпровсько-Донецька западина.

При цьому існують перспективи для відкриття нових родовищ. Так, під час досліджень, які відбувалися в період з 1985 по 1987 роки, були знайдені 5 перспективних районів та 19 площ, які у майбутньому можуть перетворитися у нові великі родовища для видобутку дорогоцінних металів. 

Про що ще варто знати 

Як повідомлялося раніше, в українській металургії у травні цього року скоротилося виробництво деякої продукції. Наприклад, чавуну металурги виготовили на 2,3% менше, сталі — на 8,1%, металопрокату — на 4,2%. Однією з головних причин є інфраструктурні обмеження.

Нагадаємо, що у червні на світовому ринку зафіксували стрімке подорожчання платини. Так, у перший місяць літа 2025 року курс зріс до найвищого з травня 2021 року рівня. Дізнавайтесь також, які рідкісноземельні метали є в Україні

дорогоцінні метали видобуток золото корисні копалини Платина
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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