Драгоценные металлы и их добыча в 2025 году — что происходит в Украине

Их немного — какие драгоценные металлы добывают в Украине
Драгоценные металлы играют важную роль в глобальных процессах. Также эти химические элементы занимают одно из главных мест в финансовой системе мира, ведь это актив, ценность которого растет или снижается.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие известные драгоценные металлы добывают в Украине.
Детальнеее о драгоценных металлах
К драгоценным металлам относятся не только общеизвестные золото и серебро. Как отмечается в Энциклопедии современной Украины, драгоценными (благородными) металлами называют:
- платину;
- иридий;
- осмий;
- палладий;
- родий;
- рутений;
- золото;
- серебро.
Одной из определяющих характеристик драгоценных металлов является то, что они способны влиять на состояние мировой финансовой системы. Все потому, что драгоценные металлы — это не просто общепризнанная единица богатства, но и актив, ценность которого время от времени меняется.
Какие драгоценные металлы добывают в Украине
В Украине происходит добыча золота, серебра, платины и металлов платиновой группы. Также на территории нашей страны есть запасы драгоценных и полудрагоценных камней: алмазов, топазов, янтаря и других.
Например, золото в Украине добывали еще во времена Советского Союза, правда, только на одном месторождении — Мужиевском, в Закарпатской области.
Алмазы в Украине можно найти на отмелях рек, однако самое перспективное месторождение геологи открыли в 1990-х годах на территории Кировоградщины. К сожалению, запустить полноценную добычу им так и не удалось.
В то же время все известные в Украине месторождения драгоценных металлов расположены в четырех геологических зонах:
- Украинский щит;
- Карпатские горы;
- Крымские горы;
- Днепровско-Донецкая впадина.
При этом существуют перспективы для открытия новых месторождений. Так, во время исследований, которые происходили в период с 1985 по 1987 годы, были найдены 5 перспективных районов и 19 площадей, которые в будущем могут превратиться в новые крупные месторождения для добычи драгоценных металлов.
О чем еще стоит знать
Как сообщалось ранее, в украинской металлургии в мае этого года сократилось производство некоторой продукции. Например, чугуна металлурги изготовили на 2,3% меньше, стали — на 8,1%, металлопроката — на 4,2%. Одной из главных причин являются инфраструктурные ограничения.
Напомним, что в июне на мировом рынке зафиксировали стремительное подорожание платины. Так, в первый месяц лета 2025 года курс вырос до самого высокого с мая 2021 года уровня. Узнавайте также, какие редкоземельные металлы есть в Украине.
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