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Главная Индустрии Их немного — какие драгоценные металлы добывают в Украине

Их немного — какие драгоценные металлы добывают в Украине

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 18:11
Драгоценные металлы и их добыча в 2025 году — что происходит в Украине
Работы на месторождении. Фото: УНИАН
Ключові моменти О чем еще стоит знать Детальнеее о драгоценных металлах Какие драгоценные металлы добывают в Украине

Драгоценные металлы играют важную роль в глобальных процессах. Также эти химические элементы занимают одно из главных мест в финансовой системе мира, ведь это актив, ценность которого растет или снижается.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие известные драгоценные металлы добывают в Украине.

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Детальнеее о драгоценных металлах 

К драгоценным металлам относятся не только общеизвестные золото и серебро. Как отмечается в Энциклопедии современной Украины, драгоценными (благородными) металлами называют:

  • платину;
  • иридий;
  • осмий;
  • палладий;
  • родий;
  • рутений;
  • золото;
  • серебро.

Одной из определяющих характеристик драгоценных металлов является то, что они способны влиять на состояние мировой финансовой системы. Все потому, что драгоценные металлы — это не просто общепризнанная единица богатства, но и актив, ценность которого время от времени меняется.

Какие драгоценные металлы добывают в Украине

В Украине происходит добыча золота, серебра, платины и металлов платиновой группы. Также на территории нашей страны есть запасы драгоценных и полудрагоценных камней: алмазов, топазов, янтаря и других.

Например, золото в Украине добывали еще во времена Советского Союза, правда, только на одном месторождении — Мужиевском, в Закарпатской области.

Алмазы в Украине можно найти на отмелях рек, однако самое перспективное месторождение геологи открыли в 1990-х годах на территории Кировоградщины. К сожалению, запустить полноценную добычу им так и не удалось.

В то же время все известные в Украине месторождения драгоценных металлов расположены в четырех геологических зонах:

  • Украинский щит;
  • Карпатские горы;
  • Крымские горы;
  • Днепровско-Донецкая впадина.

При этом существуют перспективы для открытия новых месторождений. Так, во время исследований, которые происходили в период с 1985 по 1987 годы, были найдены 5 перспективных районов и 19 площадей, которые в будущем могут превратиться в новые крупные месторождения для добычи драгоценных металлов.

О чем еще стоит знать

Как сообщалось ранее, в украинской металлургии в мае этого года сократилось производство некоторой продукции. Например, чугуна металлурги изготовили на 2,3% меньше, стали — на 8,1%, металлопроката — на 4,2%. Одной из главных причин являются инфраструктурные ограничения.

Напомним, что в июне на мировом рынке зафиксировали стремительное подорожание платины. Так, в первый месяц лета 2025 года курс вырос до самого высокого с мая 2021 года уровня. Узнавайте также, какие редкоземельные металлы есть в Украине.

драгоценные металлы добыча золото полезные ископаемые Платина
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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