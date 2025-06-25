Природні багатства України — що видобувають в Іршанському родовищі

Техніка в кар'єрі. Фото: УНІАН

Житомирська область в Україні — це край різноманітних мінерально-сировинних багатств. На території області є потужна геологічна структура — Іршанське родовище титанових руд. Це частина титанорудного району, з найбільшими джерелами титанових руд в Європі.

Редакція Новини.LIVE розповідає про основні мінерали, які видобувають на території цього родовища.

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Житомирська область — один з двох титаноносних регіонів в Україні (після Придніпровського регіону), де видобувають ільменіт. Поклади титанової руди — ільменіту, добувають у долинах річок Ірша, Тростяниця та Уж. Найбільші ж скупчення цього мінералу знайшли біля населених пунктів Лісівщина та Старики (у Коростенському районі). Сумарні запаси Ільменіту на Житомирщини становлять 40% усіх загальноукраїнських запасів титанової руди.

Ільменіт для світу — який український мінерал потрібен за кордоном

Видобуток контролює Іршанський гірничозбагачувальний комбінат (ІГЗК), де також отримують високоякісний ільменітовий концентрат. Майже 50% виробленого концентрату йде на експорт, оскільки ним часто цікавляться за кордоном. Усе тому, що українська продукція, як правило, не тільки якісна, а й малорадіоактивна.

В Україні іршанський ільменіт постачається на хімічні заводи, які виробляють титан-діоксид, з якого потім добувають якісну масляну фарбу з високою покрівельною здатністю. Вона не отруйна, тож її часто використовують для захисного або декоративного покриття металу чи дерева у суднобудівництві, будівництві та машинобудуванні.

Майбутні — чому ільменіт може збагатити Україну

До того ж титан-діоксид з іршанського ільменіту додають у ліки проти хвороб шкіри. Також цю сполуку використовують для виробництва:

тугоплавкого скла;

керамічних матеріалів з високою діелектричною проникністю.

З Іршанського ільменітового концентрату можна добувати металічний титан, однак відповідні для цього потужності має єдиний наразі в Україні завод — Запорізький

титаново-магнієвий комбінат.

Ба більше — в ільменіті присутні атоми ванадію, ніобію, гафнію, цирконію та інші елементи, які стають відходами з титаномагнієвих та лакофарбових виробництв. За кордоном вже працюють над вилученням металів з ільменітових відходів, добуваючи залізо та хром. Натомість в Україні подібна практика ще не поширена.

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