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Головна Індустрії Іршанське родовище в Україні — які скарби воно приховує

Іршанське родовище в Україні — які скарби воно приховує

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Дата публікації: 25 червня 2025 10:44
Природні багатства України — що видобувають в Іршанському родовищі
Техніка в кар'єрі. Фото: УНІАН
Ключові моменти Титанове багатство — як розвивається видобуток на Іршанському родовищі Ільменіт для світу — який український мінерал потрібен за кордоном Майбутні — чому ільменіт може збагатити Україну

Житомирська область в Україні — це край різноманітних мінерально-сировинних багатств. На території області є потужна геологічна структура — Іршанське родовище титанових руд. Це частина титанорудного району, з найбільшими джерелами титанових руд в Європі.

Редакція Новини.LIVE розповідає про основні мінерали, які видобувають на території цього родовища.  

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Титанове багатство — як розвивається видобуток на Іршанському родовищі 

Житомирська область — один з двох титаноносних регіонів в Україні (після Придніпровського регіону), де видобувають ільменіт. Поклади титанової руди — ільменіту, добувають у долинах річок Ірша, Тростяниця та Уж. Найбільші ж скупчення цього мінералу знайшли біля населених пунктів Лісівщина та Старики (у Коростенському районі). Сумарні запаси Ільменіту на Житомирщини становлять 40% усіх загальноукраїнських запасів титанової руди.

Ільменіт для світу — який український мінерал потрібен за кордоном

Видобуток контролює Іршанський гірничозбагачувальний комбінат (ІГЗК), де також отримують високоякісний ільменітовий концентрат. Майже 50% виробленого концентрату йде на експорт, оскільки ним часто цікавляться за кордоном. Усе тому, що українська продукція, як правило, не тільки якісна, а й малорадіоактивна.

В Україні іршанський ільменіт постачається на хімічні заводи, які виробляють титан-діоксид, з якого потім добувають якісну масляну фарбу з високою покрівельною здатністю. Вона не отруйна, тож її часто використовують для захисного або декоративного покриття металу чи дерева у суднобудівництві, будівництві та машинобудуванні. 

Майбутні — чому ільменіт може збагатити Україну

До того ж титан-діоксид з іршанського ільменіту додають у ліки проти хвороб шкіри. Також цю сполуку використовують для виробництва:

  • тугоплавкого скла;
  • керамічних матеріалів з високою діелектричною проникністю.

З Іршанського ільменітового концентрату можна добувати металічний титан, однак відповідні для цього потужності має єдиний наразі в Україні завод — Запорізький
титаново-магнієвий комбінат.

Ба більше —  в ільменіті присутні атоми ванадію, ніобію, гафнію, цирконію та інші елементи, які стають відходами з титаномагнієвих та лакофарбових виробництв. За кордоном вже працюють над вилученням металів з ільменітових відходів, добуваючи залізо та хром. Натомість в Україні подібна практика ще не поширена.

Раніше ми розповідали, що Україна належить до Східноєвропейської кімберлітової мегапровінції, де теоретично можуть бути значні запаси дорогоцінного каміння. Однак широкомасштабний видобуток алмазів у нашій країні наразі не розпочався. Дізнавайтесь також, яких корисних копалин багато у Вінницькій області. 

Житомир Житомирська область Титан родовище корисні копалини
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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