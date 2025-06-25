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Главная Индустрии Иршанское месторождение в Украине — какие сокровища оно скрывает

Иршанское месторождение в Украине — какие сокровища оно скрывает

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 10:44
Природные богатства Украины — что добывают в Иршанском месторождении
Техника в карьере. Фото: УНИАН
Ключові моменти Титановое богатство — как развивается добыча на Иршанском месторождении Ильменит для мира — какой украинский минерал нужен за рубежом Будущие перспективы — почему ильменит может обогатить Украину

Житомирская область в Украине — это край разнообразных минерально-сырьевых богатств. На территории области есть мощная геологическая структура — Иршанское месторождение титановых руд. Это часть титанорудного района, с крупнейшими источниками титановых руд в Европе.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об основных минералах, которые добывают на территории этого месторождения.

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Титановое богатство — как развивается добыча на Иршанском месторождении

Житомирская область — один из двух титаноносных регионов в Украине (после Приднепровского региона), где добывают ильменит. Залежи титановой руды — ильменита, добывают в долинах рек Ирша, Тростяница и Уж. Наибольшие же скопления этого минерала нашли возле населенных пунктов Лисовщина и Старики (в Коростенском районе). Суммарные запасы Ильменита на Житомирщине составляют 40% всех общеукраинских запасов титановой руды.

Ильменит для мира — какой украинский минерал нужен за рубежом

Добычу контролирует Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК), где также получают высококачественный ильменитовый концентрат. Почти 50% произведенного концентрата идет на экспорт, поскольку им часто интересуются за рубежом. Все потому, что украинская продукция, как правило, не только качественная, но и малорадиоактивная.

В Украине иршанский ильменит поставляется на химические заводы, которые производят титиан-диоксид, из которого затем добывают качественную масляную краску с хорошей светоотражающей способностью. Она не ядовита, поэтому ее часто используют для защитного или декоративного покрытия металла или дерева в судостроении, строительстве и машиностроении.

Будущие перспективы — почему ильменит может обогатить Украину

К тому же титан-диоксид из иршанского ильменита добавляют в лекарства против болезней кожи. Также это соединение используют для производства:

  • тугоплавкого стекла;
  • керамических материалов с высокой диэлектрической проницаемостью.

Из Иршанского ильменитового концентрата можно добывать металлический титан, однако соответствующие для этого мощности имеет единственный сейчас в Украине завод — Запорожский титаново-магниевый комбинат.

Более того — в ильмените присутствуют атомы ванадия, ниобия, гафния, циркония и другие элементы, которые становятся отходами с титаномагниевых и лакокрасочных производств. За рубежом уже работают над извлечением
металлов из ильменитовых отходов, добывая железо и хром. Зато в Украине подобная практика еще не распространена.

Ранее мы рассказывали, что Украина относится к Восточноевропейской кимберлитовой мегапровинции, где теоретически могут быть значительные запасы драгоценных камней. Однако широкомасштабная добыча алмазов в нашей стране пока не началась. Узнавайте также, каких полезных ископаемых много в Винницкой области.

Житомир Житомирская область Титан месторождение полезные ископаемые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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