Алмази в Україні — де можна знайти дорогоцінне каміння

Оброблений алмаз. Фото: Pixabay

Алмаз — це, мабуть, найпопулярніше дорогоцінніше каміння у світі. Наразі є багато країн, які добре заробляють на їх видобутку. В Україні ситуація дещо інакша, хоча перспективи вона має.

Про те, де на території України можна знайти алмази, розповіли на сайті GEOnews.com.ua.

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Де в Україні можуть бути алмази

Ще з 1950-х років геологи знаходили алмази у Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях. Проте в СРСР увагу зосередили на Якутії, де вже були родовища, тому цілеспрямовано пошуки в Україні не проводили.

Після здобуття незалежності ситуація змінилася — алмази почали знаходити в різних регіонах:

Волині;

Поділлі;

Донбасі;

Придніпров’ї;

Приазов’ї та Причорномор’ї.

Нині Україна входить до Східноєвропейської кімберлітової мегапровінції, де теоретично можуть бути значні запаси дорогоцінного каміння.

Особливо перспективною вважається територія Волинського мегаблоку — там уже знайшли понад 200 алмазів різного розміру, більшість із них у давніх породах. Хоча здебільшого це мікрокристали до 0,5 мм, найбільший із виявлених мав масу 22,8 мг.

За словами геолога Сергія Мороза, ще на початку XX століття поблизу Донецька нібито знайшли алмаз вагою 1003 карати, який отримав назву "Мазепа". Його нинішня ринкова вартість могла б становити до 500 мільйонів доларів, але його доля невідома.

Також у Вінницькій області біля села Скоморошки виявили найбільшу з відомих в Україні кімберлітових трубок діаметром 6,5 км. У Приазов’ї — ще сім потенційно алмазоносних утворень.

Чому Україна не видобуває алмази в промислових масштабах

Попри перспективи, активного видобутку алмазів в Україні немає. Державні підприємства, які займаються геологічними дослідженнями, часто мають фінансові труднощі або близькі до банкрутства. Приватні інвестори не проявляють інтересу, а компанії, які хочуть розпочати розвідку, стикаються з відмовами у видачі дозволів.

Причини — брак фінансування та складне й непрозоре законодавство. У Національній асоціації добувної промисловості наголошують, що для залучення інвестиції, потрібно оновити нормативну базу та створити зрозумілі правила для надрокористувачів.

Тож, поки що Україна залишається країною, що в перспективі має значні запаси дорогоцінного каміння, але без власного алмазного видобутку.

Раніше ми писали, що алмаз — це мінерал, що має природне походження, проте у своєму сирому стані він зовсім не вражає зовнішнім виглядом. Лише після обробки майстром-ювеліром каміння набуває характерного блиску та привабливості.

Також ми розповідали, що Закарпаття — один із найсамобутніших регіонів України, знаний не тільки своїми захопливими гірськими пейзажами, а й природними багатствами. У 2025 році область зберігає стратегічне значення у сфері видобутку корисних копалин, які мають вагоме значення як для розвитку місцевого господарства, так і для промислового потенціалу всієї держави.