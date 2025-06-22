Що найбільше видобувають в Африці — ресурси та факти

Надра, що змінили континент — що найбільше видобувають в Африці
Африка — це не лише континент дикої природи, екзотичних пейзажів і розмаїття культур, а й одна з найресурсніших територій світу. Саме з її глибин людство отримує величезну кількість стратегічно важливих копалин, які живлять глобальні індустрії — від електроніки до енергетики.
Сьогодні видобувна промисловість залишається однією з ключових галузей економіки багатьох африканських країн. Проте багатства африканських надр не завжди означають добробут для її жителів, пише видання NRV.UA.
Король африканського видобутку — золото
Золото — один з головних експортних товарів Африки. Його видобуток активно ведеться в Південній Африці, Гані, Судані, Малі та Буркіна-Фасо. За даними World Gold Council, Гана утримує позицію найбільшого виробника золота в Африці, випередивши ПАР.
Так, Гана видобуває понад 130 тонн золота на рік. А Південна Африка — близько 100 тонн, хоча ще у 1990-х роках обсяги перевищували 600 тонн.
Ці ресурси надзвичайно важливі для фінансових ринків, але у багатьох регіонах видобуток відбувається за участі нелегальних копачів, без екологічних стандартів та належної оплати праці.
Кобальт і колтан: критичні копалини цифрової епохи
Африка — лідер з видобутку сировини, без якої неможливе виробництво смартфонів, ноутбуків, електромобілів та енергетичних систем майбутнього.
- Кобальт: понад 70% світового кобальту надходить із Демократичної Республіки Конго (ДРК). Його використовують для виробництва батарей у Tesla, Samsung, Apple.
- Колтан (руда, що містить тантал): також здебільшого добувається в ДРК та Руанді.
Ці матеріали називають "кров'ю майбутнього", адже попит на них стрімко зростає, а умови їх видобутку часто пов’язані з експлуатацією, дитячою працею та збройними конфліктами.
Алмази: блиск на експорт
Африканські алмази зосереджені у Ботсвані, ПАР, Анголі та Демократичній Республіці Конго. Саме Ботсвана стала взірцем того, як країна може ефективно управляти природними ресурсами. Так , компанія Debswana (спільне підприємство уряду Ботсвани та De Beers) забезпечує значну частину бюджету країни.
Водночас Ангола — другий за величиною експортер алмазів в Африці.
Попри це, у багатьох регіонах алмази залишаються джерелом нестабільності — через контрабанду та фінансування конфліктів (так звані "криваві алмази").
Мідь і залізна руда: основа інфраструктури
Мідь, критична для електропроводки та будівництва, масово видобувається в Замбії та Конго. Замбія входить у трійку найбільших світових постачальників цього металу.
Регіон, відомий як "мідний пояс" (Copperbelt), постачає сировину на ринки Азії, Європи та США. Крім того видобуток залізної руди активно ведеться у Гвінеї, Мавританії, Ліберії.
Ці копалини використовуються у світовому будівництві, машинобудуванні та інфраструктурних проєктах, але на місцях доходи часто концентруються в руках транснаціональних корпорацій.
Нафта і газ: стратегічна енергетика
Африка має кілька потужних нафтових хабів:
- Нігерія — найбільший виробник нафти на континенті.
- Алжир, Ангола, Лівія — серед провідних експортерів нафти і газу.
- У 2025 році Сенегал і Мавританія мають намір запустити масштабні газові проєкти.
Африканська нафта йде передусім до Європи, Китаю та США. Проте й тут спостерігається критика: екологічні ризики, збройні конфлікти, забруднення вод і ґрунтів.
Уран і літій: ставки на енергетику майбутнього
Африканський уран — стратегічна сировина для атомної енергетики:
- Нігер — серед провідних постачальників урану до Франції;
- Намібія — одна з найбільших уранових шахт у світі.
У свою чергу, Зімбабве, Малі та Конго активно досліджують запаси літію — ключового елементу для "зелених" технологій. Попит на африканський літій зростає в Китаї та ЄС, які хочуть диверсифікувати джерела постачання через геополітичну напругу з Латинською Америкою.
Хто заробляє на багатствах континенту
Попри надзвичайні запаси ресурсів, більшість африканських країн залишаються вразливими до зовнішніх впливів. Основними бенефіціарами часто є транснаціональні компанії з Європи, Китаю, США, які контролюють логістику, переробку та експорт.
Місцеві громади рідко отримують прямі вигоди — натомість мають справу з деградацією довкілля, конфліктами, переміщеннями та бідністю.
Майбутнє африканських копалин: зміни неминучі
У відповідь на глобальні виклики Африка поступово посилює контроль над ресурсами:
- Країни впроваджують ресурсні угоди нового покоління, що передбачають більший відсоток прибутку для держави.
- Африканський Союз просуває ініціативи з локалізації переробки — щоб зменшити сировинну залежність.
- Інвестиції в "зелений" видобуток та стандарти ESG вже змінюють правила гри.
Світовий перехід до декарбонізації лише підвищуватиме роль Африки як постачальника критично важливих ресурсів. І саме зараз формується те, як ці багатства будуть працювати — або на розвиток, або на поглиблення нерівностей.
Як повідомлялось, на південному заході провінції Гаутенг, що в Південній Африці, розташована золоторудна копальня "Мпоненг" — найглибша шахта у світі. Її виробки сягають понад 4 кілометри в глибину, а спуск до робочих місць займає в шахтарів понад 90 хвилин. Така подорож вимагає не лише витримки, а й використання спеціального захисного спорядження та аварійних респіраторів.
Також ми розповідали, що Йоганнесбург, комерційна столиця Південної Африки, може похвалитися найбільшою у світі шахтою із запасами золота. Це африканське місто відіграє ключову роль у світовій золотодобувній промисловості.
Читайте Новини.LIVE!