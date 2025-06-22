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Головна Індустрії Надра, що змінили континент — що найбільше видобувають в Африці

Надра, що змінили континент — що найбільше видобувають в Африці

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 17:25
Що найбільше видобувають в Африці — ресурси та факти
Видобуток корисних копалин. Фото: Freepik
Ключові моменти Король африканського видобутку — золото Кобальт і колтан: критичні копалини цифрової епохи Алмази: блиск на експорт Мідь і залізна руда: основа інфраструктури Нафта і газ: стратегічна енергетика Уран і літій: ставки на енергетику майбутнього Хто заробляє на багатствах континенту Майбутнє африканських копалин: зміни неминучі

Африка — це не лише континент дикої природи, екзотичних пейзажів і розмаїття культур, а й одна з найресурсніших територій світу. Саме з її глибин людство отримує величезну кількість стратегічно важливих копалин, які живлять глобальні індустрії — від електроніки до енергетики. 

Сьогодні видобувна промисловість залишається однією з ключових галузей економіки багатьох африканських країн. Проте багатства африканських надр не завжди означають добробут для її жителів, пише видання NRV.UA.

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Король африканського видобутку — золото

Золото — один з головних експортних товарів Африки. Його видобуток активно ведеться в Південній Африці, Гані, Судані, Малі та Буркіна-Фасо. За даними World Gold Council, Гана утримує позицію найбільшого виробника золота в Африці, випередивши ПАР.

Так, Гана видобуває понад 130 тонн золота на рік. А Південна Африка — близько 100 тонн, хоча ще у 1990-х роках обсяги перевищували 600 тонн.

Ці ресурси надзвичайно важливі для фінансових ринків, але у багатьох регіонах видобуток відбувається за участі нелегальних копачів, без екологічних стандартів та належної оплати праці.

Кобальт і колтан: критичні копалини цифрової епохи

Африка — лідер з видобутку сировини, без якої неможливе виробництво смартфонів, ноутбуків, електромобілів та енергетичних систем майбутнього.

  1. Кобальт: понад 70% світового кобальту надходить із Демократичної Республіки Конго (ДРК). Його використовують для виробництва батарей у Tesla, Samsung, Apple.
  2. Колтан (руда, що містить тантал): також здебільшого добувається в ДРК та Руанді.

Ці матеріали називають "кров'ю майбутнього", адже попит на них стрімко зростає, а умови їх видобутку часто пов’язані з експлуатацією, дитячою працею та збройними конфліктами.

Алмази: блиск на експорт

Африканські алмази зосереджені у Ботсвані, ПАР, Анголі та Демократичній Республіці Конго. Саме Ботсвана стала взірцем того, як країна може ефективно управляти природними ресурсами. Так , компанія Debswana (спільне підприємство уряду Ботсвани та De Beers) забезпечує значну частину бюджету країни.

Водночас Ангола — другий за величиною експортер алмазів в Африці.

Попри це, у багатьох регіонах алмази залишаються джерелом нестабільності — через контрабанду та фінансування конфліктів (так звані "криваві алмази").

Мідь і залізна руда: основа інфраструктури

Мідь, критична для електропроводки та будівництва, масово видобувається в Замбії та Конго. Замбія входить у трійку найбільших світових постачальників цього металу.

Регіон, відомий як "мідний пояс" (Copperbelt), постачає сировину на ринки Азії, Європи та США. Крім того видобуток залізної руди активно ведеться у Гвінеї, Мавританії, Ліберії.

Ці копалини використовуються у світовому будівництві, машинобудуванні та інфраструктурних проєктах, але на місцях доходи часто концентруються в руках транснаціональних корпорацій.

Нафта і газ: стратегічна енергетика

Африка має кілька потужних нафтових хабів:

  1. Нігерія — найбільший виробник нафти на континенті.
  2. Алжир, Ангола, Лівія — серед провідних експортерів нафти і газу.
  3. У 2025 році Сенегал і Мавританія мають намір запустити масштабні газові проєкти.

Африканська нафта йде передусім до Європи, Китаю та США. Проте й тут спостерігається критика: екологічні ризики, збройні конфлікти, забруднення вод і ґрунтів.

Уран і літій: ставки на енергетику майбутнього

Африканський уран — стратегічна сировина для атомної енергетики:

  • Нігер — серед провідних постачальників урану до Франції;
  • Намібія — одна з найбільших уранових шахт у світі.

У свою чергу, Зімбабве, Малі та Конго активно досліджують запаси літію — ключового елементу для "зелених" технологій. Попит на африканський літій зростає в Китаї та ЄС, які хочуть диверсифікувати джерела постачання через геополітичну напругу з Латинською Америкою.

Хто заробляє на багатствах континенту

Попри надзвичайні запаси ресурсів, більшість африканських країн залишаються вразливими до зовнішніх впливів. Основними бенефіціарами часто є транснаціональні компанії з Європи, Китаю, США, які контролюють логістику, переробку та експорт.

Місцеві громади рідко отримують прямі вигоди — натомість мають справу з деградацією довкілля, конфліктами, переміщеннями та бідністю.

Майбутнє африканських копалин: зміни неминучі

У відповідь на глобальні виклики Африка поступово посилює контроль над ресурсами:

  1. Країни впроваджують ресурсні угоди нового покоління, що передбачають більший відсоток прибутку для держави.
  2. Африканський Союз просуває ініціативи з локалізації переробки — щоб зменшити сировинну залежність.
  3. Інвестиції в "зелений" видобуток та стандарти ESG вже змінюють правила гри.

Світовий перехід до декарбонізації лише підвищуватиме роль Африки як постачальника критично важливих ресурсів. І саме зараз формується те, як ці багатства будуть працювати — або на розвиток, або на поглиблення нерівностей.

Як повідомлялось, на південному заході провінції Гаутенг, що в Південній Африці, розташована золоторудна копальня "Мпоненг" — найглибша шахта у світі. Її виробки сягають понад 4 кілометри в глибину, а спуск до робочих місць займає в шахтарів понад 90 хвилин. Така подорож вимагає не лише витримки, а й використання спеціального захисного спорядження та аварійних респіраторів.

Також ми розповідали, що Йоганнесбург, комерційна столиця Південної Африки, може похвалитися найбільшою у світі шахтою із запасами золота. Це африканське місто відіграє ключову роль у світовій золотодобувній промисловості.

Африка видобуток піску видобуток корисних копалин видобуток видобуток руд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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