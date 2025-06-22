Что больше всего добывают в Африке — ресурсы и факты

Добыча полезных ископаемых. Фото: Freepik

Африка — это не только континент дикой природы, экзотических пейзажей и разнообразия культур, но и одна из самых ресурсных территорий мира. Именно из ее глубин человечество получает огромное количество стратегически важных ископаемых, которые питают глобальные индустрии — от электроники до энергетики.

Сегодня добывающая промышленность остается одной из ключевых отраслей экономики многих африканских стран. Однако богатства африканских недр не всегда означают благосостояние для ее жителей, пишет издание NRV.UA.

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Король африканской добычи — золото

Золото — один из главных экспортных товаров Африки. Его добыча активно ведется в Южной Африке, Гане, Судане, Мали и Буркина-Фасо. По данным World Gold Council, Гана удерживает позицию крупнейшего производителя золота в Африке, опередив ЮАР.

Так, Гана добывает более 130 тонн золота в год. А Южная Африка — около 100 тонн, хотя еще в 1990-х годах объемы превышали 600 тонн.

Эти ресурсы чрезвычайно важны для финансовых рынков, но во многих регионах добыча происходит с участием нелегальных копателей, без экологических стандартов и надлежащей оплаты труда.

Кобальт и колтан: критические ископаемые цифровой эпохи

Африка — лидер по добыче сырья, без которого невозможно производство смартфонов, ноутбуков, электромобилей и энергетических систем будущего.

Кобальт: более 70% мирового кобальта поступает из Демократической Республики Конго (ДРК). Его используют для производства батарей в Tesla, Samsung, Apple. Колтан (руда, содержащая тантал): также в основном добывается в ДРК и Руанде.

Эти материалы называют "кровью будущего", ведь спрос на них стремительно растет, а условия их добычи часто связаны с эксплуатацией, детским трудом и вооруженными конфликтами.

Алмазы: блеск на экспорт

Африканские алмазы сосредоточены в Ботсване, ЮАР, Анголе и Демократической Республике Конго. Именно Ботсвана стала образцом того, как страна может эффективно управлять природными ресурсами. Так, компания Debswana (совместное предприятие правительства Ботсваны и De Beers) обеспечивает значительную часть бюджета страны.

В то же время Ангола — второй по величине экспортер алмазов в Африке.

Несмотря на это, во многих регионах алмазы остаются источником нестабильности — из-за контрабанды и финансирования конфликтов (так называемые "кровавые алмазы").

Медь и железная руда: основа инфраструктуры

Медь, критическая для электропроводки и строительства, массово добывается в Замбии и Конго. Замбия входит в тройку крупнейших мировых поставщиков этого металла.

Регион, известный как "медный пояс" (Copperbelt), поставляет сырье на рынки Азии, Европы и США. Кроме того добыча железной руды активно ведется в Гвинее, Мавритании, Либерии.

Эти ископаемые используются в мировом строительстве, машиностроении и инфраструктурных проектах, но на местах доходы часто концентрируются в руках транснациональных корпораций.

Нефть и газ: стратегическая энергетика

Африка имеет несколько мощных нефтяных хабов:

Нигерия — крупнейший производитель нефти на континенте. Алжир, Ангола, Ливия — среди ведущих экспортеров нефти и газа. В 2025 году Сенегал и Мавритания намерены запустить масштабные газовые проекты.

Африканская нефть идет прежде всего в Европу, Китай и США. Однако и здесь наблюдается критика: экологические риски, вооруженные конфликты, загрязнение вод и почв.

Уран и литий: ставки на энергетику будущего

Африканский уран — стратегическое сырье для атомной энергетики:

Нигер — среди ведущих поставщиков урана во Францию;

Намибия — одна из крупнейших урановых шахт в мире.

В свою очередь, Зимбабве, Мали и Конго активно исследуют запасы лития — ключевого элемента для "зеленых" технологий. Спрос на африканский литий растет в Китае и ЕС, которые хотят диверсифицировать источники поставок из-за геополитического напряжения с Латинской Америкой.

Кто зарабатывает на богатствах континента

Несмотря на чрезвычайные запасы ресурсов, большинство африканских стран остаются уязвимыми к внешним воздействиям. Основными бенефициарами часто являются транснациональные компании из Европы, Китая, США, которые контролируют логистику, переработку и экспорт.

Местные общины редко получают прямые выгоды — вместо этого имеют дело с деградацией окружающей среды, конфликтами, перемещениями и бедностью.

Будущее африканских ископаемых: изменения неизбежны

В ответ на глобальные вызовы Африка постепенно усиливает контроль над ресурсами:

Страны внедряют ресурсные соглашения нового поколения, предусматривающие больший процент прибыли для государства. Африканский Союз продвигает инициативы по локализации переработки — чтобы уменьшить сырьевую зависимость. Инвестиции в "зеленую" добычу и стандарты ESG уже меняют правила игры.

Мировой переход к декарбонизации будет только повышать роль Африки как поставщика критически важных ресурсов. И именно сейчас формируется то, как эти богатства будут работать — или на развитие, или на углубление неравенства.

Как сообщалось, на юго-западе провинции Гаутенг, что в Южной Африке, расположен золоторудный рудник "Мпоненг" — самая глубокая шахта в мире. Ее выработки достигают более 4 километров в глубину, а спуск к рабочим местам занимает у шахтеров более 90 минут. Такое путешествие требует не только выдержки, но и использования специального защитного снаряжения и аварийных респираторов.

Также мы рассказывали, что Йоханнесбург, коммерческая столица Южной Африки, может похвастаться крупнейшей в мире шахтой с запасами золота. Этот африканский город играет ключевую роль в мировой золотодобывающей промышленности.