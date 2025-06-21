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Головна Індустрії Король дорогоцінних каменів — який вигляд має алмаз у природі

Король дорогоцінних каменів — який вигляд має алмаз у природі

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Дата публікації: 21 червня 2025 06:20
Алмаз після видобутку — який вигляд мають мінерали до огранювання (фото)
Люди в пошуках алмазів. Фото: Кадр з відео
Ключові моменти Алмаз до огранювання — який має вигляд Детальніше про історію алмазів Чи добувають алмази в Україні Про що ще треба знати

Алмаз — мінерал природного походження, але у своєму первозданному вигляді каміння аж ніяк не зачаровує своєю красою. Свій неповторний блиск алмаз отримує після того, як над ним попрацює ювелір.

Редакція Новини.LIVE розповідає, який вигляд має алмаз у природі.

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Алмаз до огранювання — який має вигляд 

Алмаз у природі до огранювання — скам'янілий мінерал з матовою поверхнею, він зовсім не схожий на дорогоцінний камінь. Він більше нагадує кристалічний гірський кришталь невизначеної форми. Мінерал часто буває безбарвним або прозорим.

  • Алмаз у природі — що це - фото 1
    Який вигляд має алмаз в природі. Фото: Кадр з відео
  • Алмаз у природі — що це - фото 2
    Видобутий алмаз. Фото: Кадр з відео
  • Алмаз у природі — що це - фото 3
    Природні алмази після видобутку. Фото: Кадр з відео
1 / 3
  • Алмаз у природі — що це - фото 1
  • Алмаз у природі — що це - фото 2
  • Алмаз у природі — що це - фото 3

Звичайні алмази з одного кристала (або монокристалічні) мають різні форми, але найчастіше вони схожі на:

  • восьмигранник;
  • куб;
  • дванадцятигранник (ромбічний).

Існують також кубічні екземпляри, а деякі знайдені алмази взагалі були безформними. Втім, з багатьох алмазів створюють вироби з найрізноманітнішими розмірами та формами.

Детальніше про історію алмазів 

Перші згадки про алмазне каміння виникли у третьому тисячолітті до нашої ери, а в прикраси цей метал люди почали перетворювати 500 років тому. У той час майстри-ювеліри почали активно вивчати методику огранювання цього каменю та створювали з нього діамант. У сучасному світі алмаз є одним з найкрасивіших каменів.

Чи добувають алмази в Україні 

Попри те, що в українських надрах є необхідні мінерали, в нашій країні досі не збудовані шахти чи кар'єри для видобутку алмазів. За даними геологів, перспективні родовища є в Кіровоградській області, також видобуток можна було б проводити на територіях Миколаївської та Волинської областей.

Про що ще треба знати 

Нагадаємо, що найякіснішим мармуром вважається той, який добувають в італійському регіоні Каррара. Цей білий або сірувато-білий камінь із тонкими сірими прожилками має унікальну здатність — пропускає світло на глибину до 4 см, завдяки чому створюється ефект внутрішнього сяйва.

Каррарський мармур цінується за свою однорідність, міцність і легкість у поліруванні, тож скульптори та архітектори по всьому світу з радістю його використовують та створюють свої шедеври.

Раніше ми писали, завдяки яким природним багатствам Індійський океан вважається унікальним. На дні океану є ресурси, який більше немає ніде у світі. 

Також ми розповідали, що в Україні активно видобувають бурштин. Це дуже цінний матеріал для ювелірної промисловості. 

алмаз каміння мінерал камінь ювеліри
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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