Алмаз після видобутку — який вигляд мають мінерали до огранювання (фото)

Король дорогоцінних каменів — який вигляд має алмаз у природі
Алмаз — мінерал природного походження, але у своєму первозданному вигляді каміння аж ніяк не зачаровує своєю красою. Свій неповторний блиск алмаз отримує після того, як над ним попрацює ювелір.
Редакція Новини.LIVE розповідає, який вигляд має алмаз у природі.
Алмаз до огранювання — який має вигляд
Алмаз у природі до огранювання — скам'янілий мінерал з матовою поверхнею, він зовсім не схожий на дорогоцінний камінь. Він більше нагадує кристалічний гірський кришталь невизначеної форми. Мінерал часто буває безбарвним або прозорим.
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Який вигляд має алмаз в природі. Фото: Кадр з відео
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Видобутий алмаз. Фото: Кадр з відео
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Природні алмази після видобутку. Фото: Кадр з відео
Звичайні алмази з одного кристала (або монокристалічні) мають різні форми, але найчастіше вони схожі на:
- восьмигранник;
- куб;
- дванадцятигранник (ромбічний).
Існують також кубічні екземпляри, а деякі знайдені алмази взагалі були безформними. Втім, з багатьох алмазів створюють вироби з найрізноманітнішими розмірами та формами.
Детальніше про історію алмазів
Перші згадки про алмазне каміння виникли у третьому тисячолітті до нашої ери, а в прикраси цей метал люди почали перетворювати 500 років тому. У той час майстри-ювеліри почали активно вивчати методику огранювання цього каменю та створювали з нього діамант. У сучасному світі алмаз є одним з найкрасивіших каменів.
Чи добувають алмази в Україні
Попри те, що в українських надрах є необхідні мінерали, в нашій країні досі не збудовані шахти чи кар'єри для видобутку алмазів. За даними геологів, перспективні родовища є в Кіровоградській області, також видобуток можна було б проводити на територіях Миколаївської та Волинської областей.
Про що ще треба знати
Нагадаємо, що найякіснішим мармуром вважається той, який добувають в італійському регіоні Каррара. Цей білий або сірувато-білий камінь із тонкими сірими прожилками має унікальну здатність — пропускає світло на глибину до 4 см, завдяки чому створюється ефект внутрішнього сяйва.
Каррарський мармур цінується за свою однорідність, міцність і легкість у поліруванні, тож скульптори та архітектори по всьому світу з радістю його використовують та створюють свої шедеври.
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