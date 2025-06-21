Алмаз после добычи — как выглядят минералы до огранки (фото)

Король драгоценных камней — как выглядит алмаз в природе
Алмаз — минерал природного происхождения, но в своем первозданном виде камень отнюдь не очаровывает своей красотой. Свой неповторимый блеск алмаз получает после того, как над ним поработает ювелир.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как выглядит алмаз в природе.
Алмаз до огранки — как выглядит в природе
Алмаз в природе до огранки — окаменевший минерал с матовой поверхностью, он совсем не похож на драгоценный камень. Он больше напоминает кристаллический горный хрусталь неопределенной формы. Минерал часто бывает бесцветным или прозрачным.
-
Как выглядит алмаз в природе. Фото: Кадр из видео
-
Добытый алмаз. Фото: Кадр из видео
-
Природные алмазы после добычи. Фото: Кадр из видео
Обычные алмазы из одного кристалла (или монокристаллические) имеют разные формы, но чаще всего они похожи на:
- восьмигранник;
- куб;
- двенадцатигранник (ромбический).
Существуют также кубические экземпляры, а некоторые найденные алмазы вообще были бесформенными. Впрочем, из многих алмазов создают изделия с самыми разнообразными размерами и формами.
Подробнее об истории алмазов
Первые упоминания об алмазных камнях возникли в третьем тысячелетии до нашей эры, а в украшения этот металл люди начали превращать 500 лет назад. В то время мастера-ювелиры начали активно изучать методику огранки этого камня и создавали из него бриллиант. В современном мире алмаз является одним из самых красивых камней.
Добывают ли алмазы в Украине
Несмотря на то, что в украинских недрах есть необходимые минералы, в нашей стране до сих пор не построены шахты или карьеры для добычи алмазов. По данным геологов, перспективные месторождения есть в Кировоградской области, также добычу можно было бы проводить на территориях Николаевской и Волынской областей.
О чем еще надо знать
Напомним, что самым качественным мрамором считается тот, который добывают в итальянском регионе Каррара. Этот белый или серовато-белый камень с тонкими серыми прожилками обладает уникальной способностью - пропускает свет на глубину до 4 см, благодаря чему создается эффект внутреннего сияния.
Каррарский мрамор ценится за свою однородность, прочность и легкость в полировке, поэтому скульпторы и архитекторы по всему миру с радостью его используют и создают свои шедевры.
Ранее мы писали, благодаря каким природным богатствам Индийский океан считается уникальным. На дне океана есть ресурсы, которых больше нет нигде в мире.
Также мы рассказывали, что в Украине активно добывают янтарь. Это очень ценный материал для ювелирной промышленности.
Читайте Новини.LIVE!