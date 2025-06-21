Алмаз после добычи — как выглядят минералы до огранки (фото)

Люди в поисках алмазов. Фото: Кадр из видео

Алмаз — минерал природного происхождения, но в своем первозданном виде камень отнюдь не очаровывает своей красотой. Свой неповторимый блеск алмаз получает после того, как над ним поработает ювелир.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как выглядит алмаз в природе.

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Алмаз до огранки — как выглядит в природе

Алмаз в природе до огранки — окаменевший минерал с матовой поверхностью, он совсем не похож на драгоценный камень. Он больше напоминает кристаллический горный хрусталь неопределенной формы. Минерал часто бывает бесцветным или прозрачным.

Как выглядит алмаз в природе. Фото: Кадр из видео

Добытый алмаз. Фото: Кадр из видео

Природные алмазы после добычи. Фото: Кадр из видео 1 / 3





Обычные алмазы из одного кристалла (или монокристаллические) имеют разные формы, но чаще всего они похожи на:

восьмигранник;

куб;

двенадцатигранник (ромбический).

Существуют также кубические экземпляры, а некоторые найденные алмазы вообще были бесформенными. Впрочем, из многих алмазов создают изделия с самыми разнообразными размерами и формами.

Подробнее об истории алмазов

Первые упоминания об алмазных камнях возникли в третьем тысячелетии до нашей эры, а в украшения этот металл люди начали превращать 500 лет назад. В то время мастера-ювелиры начали активно изучать методику огранки этого камня и создавали из него бриллиант. В современном мире алмаз является одним из самых красивых камней.

Добывают ли алмазы в Украине

Несмотря на то, что в украинских недрах есть необходимые минералы, в нашей стране до сих пор не построены шахты или карьеры для добычи алмазов. По данным геологов, перспективные месторождения есть в Кировоградской области, также добычу можно было бы проводить на территориях Николаевской и Волынской областей.

О чем еще надо знать

Напомним, что самым качественным мрамором считается тот, который добывают в итальянском регионе Каррара. Этот белый или серовато-белый камень с тонкими серыми прожилками обладает уникальной способностью - пропускает свет на глубину до 4 см, благодаря чему создается эффект внутреннего сияния.

Каррарский мрамор ценится за свою однородность, прочность и легкость в полировке, поэтому скульпторы и архитекторы по всему миру с радостью его используют и создают свои шедевры.

Ранее мы писали, благодаря каким природным богатствам Индийский океан считается уникальным. На дне океана есть ресурсы, которых больше нет нигде в мире.

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