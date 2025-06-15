Бурштин в Україні — як відбувається видобуток у 2025 році (фото)

Видобутий бурштин. Фото: УНІАН

Бурштин — це скам'яніла смола хвойних дерев. За широке різноманіття кольорів та відтінків камінь є дуже цінним для ювелірної промисловості, а в Україні є багато покладів цього коменю.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що відомо про видобуток бурштину зараз.

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Де в Україні добувають бурштин

Основний видобуток зосереджений на родовищах на території Північно-Західної України, в межах Рівненської, Волинської, Житомирської та Київської областей.

Український бурштин має своєрідну кольорову гаму: зелену, червону, коричневу та навіть блакитну. Тому він є особливо цінною прикрасою для ювелірних та художніх виробів.

Бурштин в Україні доволі високоякісний, тож його використовують у різних галузях:

в ювелірній промисловості;

в мистецтві;

в дизайні.

Цікаво, що донедавна мало хто знав, що на бурштині можна заробляти гроші. Люди, які випадково знаходили камінь на своїх городах, використовували його для обігріву своїх осель. Однак усе ззмінилосяу 2012-2013 роках, коли українським бурштином зацікавилися в Китаї.

Як добувають бурштин

Найпоширенішим методом добути бурштин в Україні є гідророзмив ґрунту. Процес відбувається так: землю, під якою можуть бути поклади бурштину, розмивають струменем води з високим тиском.

Місце, де добувають бурштин. Фото: 24 Канал

Группа людей добуває бурштин. Фото: 24 Канал

Видобуток бурштину в Україні. Фото: 24 Канал 1 / 3





Це допомагає розмити порожню породу, яка й приховує під собою камені.

Зазначимо, що нині українська частка у світовому видобутку бурштину становить 30-40%.

Нагадаємо, що у Кривому Розі попри повномасштабну війну продовжують функціонувати шахти. Відомо, що там видобувають. Дізнавайтесь також, де і коли були відкриті найбільші нафтові родовища у світі.