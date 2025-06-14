Від руди до вугілля — що добувають у шахтах Кривого Рогу у 2025 році

Шахти у Кривому Розі — що там добувають у 2025 році
Криворіжжя — регіон в Україні, на території якого є багато природних ресурсів, які використовуються у різних галузях промисловості та побуті. У 2025 році на Криворіжжі продовжують працювати шахти, які займаються видобутком корисних копалин.
Редакція Новини.LIVE розповідає, що видобувають на місцевих шахтах.
Що видобувають на шахтах Кривого Рогу
Наприклад, тут видобувають три основні види залізняку:
- залізну руду, яку потім використовують у металургії;
- магнетитові залізисті кварцити;
- окислені залізисті кварцити.
Запаси залізної руди на території регіону оцінюють у понад 32 мільярди тонн. Корисна копалина залягає, як правило, серед окиснених кварцитів, при цьому утворюючи близько 300 родовищ.
Окрім залізної руди, у Кривому Розі займаються видобутком бурого вугілля, мармуру, а також доломітів з промисловими запасами понад 112 млн тонн (майже 40% загальних балансових запасів України). До того ж у деяких шахтах Кривого Рогу знайшли води, багаті йодом і бромом.
Що ще варто знати
У 2021 році понад 40 країн світу на кліматичному саміті COP26 у Глазго домовилися про поступову відмову від використання вугілля в енергетиці в рамках ініціативи Powering Past Coal Alliance (PPCA). Тоді ж українська влада пообіцяла до 2035 року відмовитися використовувати вугілля в енергетиці.
Однак у 2021 році народний депутат Юрій Камельчук зауважив, що закрити вугільні шахти в Україні неможливо.
"На це є кілька причин: перша – нам треба вугілля, друга – куди подіти цих людей? Викинути на вулицю? Це соціальна проблема, катастрофа буде! 34 тисячі людей зараз працюють на 33-х державних шахтах", – сказав він.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, де в Україні видобувають уран. Наша держава є однією з небагатьох у світі, яка має значні запаси цієї сировини. Дізнавайтесь також про родовища залізної руди в Україні.
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