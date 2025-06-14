Від руди до вугілля — що добувають у шахтах Кривого Рогу у 2025 році

Шахта "Зоря" у Кривому Розі. Фото: УНІАН

Криворіжжя — регіон в Україні, на території якого є багато природних ресурсів, які використовуються у різних галузях промисловості та побуті. У 2025 році на Криворіжжі продовжують працювати шахти, які займаються видобутком корисних копалин.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що видобувають на місцевих шахтах.

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Наприклад, тут видобувають три основні види залізняку:

залізну руду, яку потім використовують у металургії;

магнетитові залізисті кварцити;

окислені залізисті кварцити.

Запаси залізної руди на території регіону оцінюють у понад 32 мільярди тонн. Корисна копалина залягає, як правило, серед окиснених кварцитів, при цьому утворюючи близько 300 родовищ.

Окрім залізної руди, у Кривому Розі займаються видобутком бурого вугілля, мармуру, а також доломітів з промисловими запасами понад 112 млн тонн (майже 40% загальних балансових запасів України). До того ж у деяких шахтах Кривого Рогу знайшли води, багаті йодом і бромом.

Що ще варто знати

У 2021 році понад 40 країн світу на кліматичному саміті COP26 у Глазго домовилися про поступову відмову від використання вугілля в енергетиці в рамках ініціативи Powering Past Coal Alliance (PPCA). Тоді ж українська влада пообіцяла до 2035 року відмовитися використовувати вугілля в енергетиці.

Однак у 2021 році народний депутат Юрій Камельчук зауважив, що закрити вугільні шахти в Україні неможливо.

"На це є кілька причин: перша – нам треба вугілля, друга – куди подіти цих людей? Викинути на вулицю? Це соціальна проблема, катастрофа буде! 34 тисячі людей зараз працюють на 33-х державних шахтах", – сказав він.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, де в Україні видобувають уран. Наша держава є однією з небагатьох у світі, яка має значні запаси цієї сировини. Дізнавайтесь також про родовища залізної руди в Україні.