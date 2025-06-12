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Головна Індустрії Радіоактивне багатство — де в Україні видобувають уран

Радіоактивне багатство — де в Україні видобувають уран

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 17:06
Таємниці надр — де в Україні видобувають уран
Новокостянтинівська шахта. Фото: Схід ГЗК
Ключові моменти Де видобувають уран Де використовують уран

Україна — одна з небагатьох держав на планеті, яка має значні запаси урану. Ця сировина є стратегічно важливою для ядерної енергетики, а також для роботи атомних електростанцій, які генерують вагому частину електроенергії в країні.

Новини.LIVE розповідають, де саме в Україні добувають цю цінну руду та які регіони є ключовими на урановій карті держави.

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Де видобувають уран

За даними "Геологічної Інвестиційної Групи", уран в Україні розпочали виробляти ще в 1945 році. Частина родовищ, на яких відбувалося видобування уранової руди,  були відпрацьовані  до 70-х років ХХ століття (Жовторіченське, Первомайське, Девлатово та Братське). 

На інших родовищах, як от Квітневе, Сафонівське, Северинівське та Ватутінське, видобуток теж вже не відбувається, або ж вони перебувають у стані консервації. 

Видобуток уранової руди сьогодні відбувається на трьох родовищах:

  • Мічурінське;
  • Центральне;
  • Новокостянтинівське.

Усі три родовища розташовані на території Кіровоградської області та є відокремленими підрозділами Інгульської шахти, м. Кропивницький.

Після видобутку уранову руду відправляють на завод у Жовтих Водах. Там руду збагачують до уранового оксидного концентрату, який використовується для отримання окремих видів ізотопів урану, необхідного в атомній енергетиці. 

Однак, попри те, що в Україні є значні  запаси уранової руди та відбувається виробництво оксид урану,  Україна наразі не має можливості самостійно виробляти ядерне паливо.

Де використовують уран

Насамперед уран застосовується в атомній енергетиці — він забезпечує нас ядерним паливом, яке застосовують для виробництва електроенергії на атомних електростанціях.

Крім того, уран використовується для синтезу багатьох штучних ізотопів, які широко застосовуються у:

  • промисловості;
  • медицині;
  • сільському господарстві.

Ба більше — збіднений уран зараз використовують навіть у воєнних цілях, як пише АрміяInform. Висока щільність "сміттєвого" урану дозволяє застосовувати його в танковій броні. Крім того, зі збідненого урану виготовляється оболонка ядерних зарядів. Але найпоширенішим він став як компонент бронебійних боєприпасів.

Раніше ми писали, де розташовані родовища залізної руди в Україні.  

Також дізнавайтеся, на якій глибині знаходиться нафта.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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