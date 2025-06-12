Тайны недр — где в Украине добывают уран

Новоконстантиновская шахта. Фото: Восток ГОК

Украина — одно из немногих государств на планете, которое имеет значительные запасы урана. Это сырье является стратегически важным для ядерной энергетики, а также для работы атомных электростанций, которые генерируют весомую часть электроэнергии в стране.

Новини.LIVE рассказывают, где именно в Украине добывают эту ценную руду и какие регионы являются ключевыми на урановой карте государства.

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Где добывают уран

По данным "Геологической Инвестиционной Группы", уран в Украине начали производить еще в 1945 году. Часть месторождений, на которых происходила добыча урановой руды, были отработаны до 70-х годов ХХ века (Жовториченское, Первомайское, Девлатово и Братское).

На других месторождениях, таких как Квитневое, Сафоновское, Севериновское и Ватутинское, добыча тоже уже не происходит, или же они находятся в состоянии консервации.

Добыча урановой руды сегодня происходит на трех месторождениях:

Мичуринское;

Центральное;

Новоконстантиновское.

Все три месторождения расположены на территории Кировоградской области и являются обособленными подразделениями Ингульской шахты, г. Кропивницкий.

После добычи урановую руду отправляют на завод в Желтых Водах. Там руду обогащают до уранового оксидного концентрата, который используется для получения отдельных видов изотопов урана, необходимого в атомной энергетике.

Однако, несмотря на то, что в Украине есть значительные запасы урановой руды и происходит производство оксид урана, Украина пока не имеет возможности самостоятельно производить ядерное топливо.

Где используют уран

Прежде всего уран применяется в атомной энергетике — он обеспечивает нас ядерным топливом, которое применяют для производства электроэнергии на атомных электростанциях.

Кроме того, уран используется для синтеза многих искусственных изотопов, которые широко применяются в:

промышленности;

медицине;

сельском хозяйстве.

Более того — обедненный уран сейчас используют даже в военных целях, как пишет АрмияInform. Высокая плотность "мусорного" урана позволяет применять его в танковой броне. Кроме того, из обедненного урана изготавливается оболочка ядерных зарядов. Но самым распространенным он стал как компонент бронебойных боеприпасов.

Ранее мы писали, где расположены месторождения железной руды в Украине.

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