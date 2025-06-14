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Главная Индустрии Шахты в Кривом Роге — что там добывают в 2025 году

Шахты в Кривом Роге — что там добывают в 2025 году

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 08:35
От руды до угля — что добывают в шахтах Кривого Рога в 2025 году
Шахта "Заря" в Кривом Роге. Фото: УНИАН
Ключові моменти Что добывают на шахтах Кривого Рога Что еще стоит знать

Криворожье — регион в Украине, на территории которого есть много природных ресурсов, которые используются в различных отраслях промышленности и быту. В 2025 году на Криворожье продолжают работать шахты, которые занимаются добычей полезных ископаемых.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что добывают на местных шахтах.

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Что добывают на шахтах Кривого Рога

Например, здесь добывают три основных вида железной руды:

  • которую затем используют в металлургии;
  • магнетитовые железистые кварциты;
  • окисленные железистые кварциты.

Запасы железной руды на территории региона оценивают в более 32 миллиардов тонн. Полезное ископаемое залегает, как правило, среди окисленных кварцитов, при этом образуя около 300 месторождений.

Кроме железной руды в Кривом Роге занимаются добычей бурого угля, мрамора, а также доломитов с промышленными запасами в более чем 112 млн тонн (почти 40% общих балансовых запасов Украины). К тому же в некоторых шахтах Кривого Рога нашли воду, богатую йодом и бромом.

Что еще стоит знать

В 2021 году более 40 стран мира на климатическом саммите COP26 в Глазго договорились о постепенном отказе от использования угля в энергетике в рамках инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA). Тогда же украинские власти пообещали до 2035 года отказаться использовать уголь в энергетике.

Однако в 2021 году народный депутат Юрий Камельчук отметил, что закрыть угольные шахты в Украине невозможно.

"На это есть несколько причин: первая — нам нужен уголь, вторая — куда девать этих людей? Выбросить на улицу? Это социальная проблема, катастрофа будет! 34 тысячи человек сейчас работают на 33-х государственных шахтах", — сказал он.

Напомним, недавно мы рассказывали, где в Украине добывают уран. Наше государство является одним из немногих в мире, которое имеет значительные запасы этого сырья. Узнавайте также о месторождениях железной руды в Украине.

Кривой Рог шахта шахтеры добыча полезные ископаемые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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