От руды до угля — что добывают в шахтах Кривого Рога в 2025 году

Шахты в Кривом Роге — что там добывают в 2025 году
Криворожье — регион в Украине, на территории которого есть много природных ресурсов, которые используются в различных отраслях промышленности и быту. В 2025 году на Криворожье продолжают работать шахты, которые занимаются добычей полезных ископаемых.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что добывают на местных шахтах.
Что добывают на шахтах Кривого Рога
Например, здесь добывают три основных вида железной руды:
- которую затем используют в металлургии;
- магнетитовые железистые кварциты;
- окисленные железистые кварциты.
Запасы железной руды на территории региона оценивают в более 32 миллиардов тонн. Полезное ископаемое залегает, как правило, среди окисленных кварцитов, при этом образуя около 300 месторождений.
Кроме железной руды в Кривом Роге занимаются добычей бурого угля, мрамора, а также доломитов с промышленными запасами в более чем 112 млн тонн (почти 40% общих балансовых запасов Украины). К тому же в некоторых шахтах Кривого Рога нашли воду, богатую йодом и бромом.
Что еще стоит знать
В 2021 году более 40 стран мира на климатическом саммите COP26 в Глазго договорились о постепенном отказе от использования угля в энергетике в рамках инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA). Тогда же украинские власти пообещали до 2035 года отказаться использовать уголь в энергетике.
Однако в 2021 году народный депутат Юрий Камельчук отметил, что закрыть угольные шахты в Украине невозможно.
"На это есть несколько причин: первая — нам нужен уголь, вторая — куда девать этих людей? Выбросить на улицу? Это социальная проблема, катастрофа будет! 34 тысячи человек сейчас работают на 33-х государственных шахтах", — сказал он.
Напомним, недавно мы рассказывали, где в Украине добывают уран. Наше государство является одним из немногих в мире, которое имеет значительные запасы этого сырья. Узнавайте также о месторождениях железной руды в Украине.
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