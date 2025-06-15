Янтарь в Украине — как происходит добыча в 2025 году (фото)

Добытый янтарь. Фото: УНИАН

Янтарь — это окаменевшая смола хвойных деревьев. За широкое многообразие цветов и оттенков камень является очень ценным для ювелирной промышленности, а в Украине есть много залежей этого камня.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что известно о добыче янтаря сейчас.

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Где в Украине добывают янтарь

Основная добыча сосредоточена на месторождениях на территории Северо-Западной Украины, в пределах Ровенской, Волынской, Житомирской и Киевской областей.

Украинский янтарь имеет своеобразную цветовую гамму: зеленую, красную, коричневую и даже голубую. Поэтому он является особенно ценным украшением для ювелирных и художественных изделий.

Янтарь в Украине довольно высококачественный, поэтому его используют в различных отраслях:

в ювелирной промышленности;

в искусстве;

в дизайне.

Интересно, что до недавнего времени мало кто знал, что на янтаре можно зарабатывать деньги. Люди, которые случайно находили камень на своих огородах, использовали его для обогрева своих домов. Однако все изменилось в 2012-2013 годах, когда украинским янтарем заинтересовались в Китае.

Как добывают янтарь

Самым распространенным методом добыть янтарь в Украине является гидроразмыв почвы. Процесс происходит так: землю, под которой могут быть залежи янтаря, размывают струей воды с высоким давлением.

Место, где добывают янтарь. Фото: 24 Канал

Группа людей добывает янтарь. Фото: 24 Канал

Добыча янтаря в Украине. Фото: 24 Канал 1 / 3





Это помогает размыть пустую породу, которая и скрывает под собой камни.

Отметим, что сейчас украинская часть в мировой добыче янтаря составляет 30-40%.

Напомним, что в Кривом Роге несмотря на полномасштабную войну продолжают функционировать шахты. Известно, что там добывают. Узнавайте также, где и когда были открыты крупнейшие нефтяные месторождения в мире.