Унікальні ресурси Індійського океану — що видобувають лише тут

Індійський океан. Фото: Freepik

Індійський океан — третій за розміром у світі, але перший за рівнем унікальності. Його надра приховують рідкісні ресурси, яких майже не знайдеш в інших океанах. Йдеться не лише про географічну специфіку, а про цілком реальні природні багатства, що стають об’єктом глобальної конкуренції та інвестицій.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які ресурси видобувають лише в Індійському океані та чому вони такі особливі.

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Поліметалеві конкреції з рідкісними металами

Справжнім скарбом дна Індійського океану стали поліметалеві конкреції — округлі мінеральні утворення, багаті на марганець, нікель, кобальт та мідь.

Їх активно досліджують у Центральному Індійському океанському басейні — районі, що перебуває під юрисдикцією Міжнародного органу з морського дна (ISA). Саме Індії надано право на геологорозвідку в межах цього регіону.

"Індія може стати самодостатньою у постачанні нікелю та кобальту завдяки величезним мінеральним покладам на дні Індійського океану", — цитує генерального секретаря ISA Майкла Лоджа видання India Today.

На відміну від Тихого чи Атлантичного океанів, тутешні конкреції характеризуються особливою мінеральною насиченістю, що робить їх одними з найперспективніших для майбутнього промислового видобутку.

Гідротермальні джерела: глибини, які дивують

На глибині кількох тисяч метрів у зоні Центрально-Індійського хребта знайдено гідротермальні джерела, так звані "чорні курці". Їх унікальність полягає у складі викидів — у розчинених у гарячій воді металах:

літії;

германії;

рідкісноземельні елементи;

срібло та золото.

Ці джерела — не лише об’єкт геологічного інтересу, а й джерело нових біотехнологій.

"Ми розробили й успішно випробували технологію видобутку з використанням штучних конкрецій на глибині 500 метрів… Ми добре вивчили район розробки в Центральному Індійському океанському басейні", — наголосив представник Національного інституту океанічних технологій Індії (NIOT) доктор Рамадас, пише видання IOM.

Здобуті зразки вже аналізуються науковими лабораторіями. Індія планує масштабні дослідницько-промислові місії до 2030 року.

Перлини без аналогів: дар Лаккадівського моря

На заході Індії, в Лаккадівському морі, мешкає унікальний вид устриць — Pinctada fucata imbricata. Саме вони виробляють природні перлини з характерним фіолетовим блиском, яких немає у виробництві на Тихоокеанських чи Карибських фермах.

Ці перлини не тільки цінні в ювелірному плані, а й мають високу культурну вагу в індійських громадах, що займаються перлинним промислом ще з античних часів.

Титан і цирконій — пісок стратегічного значення

Узбережжя Шрі-Ланки, південної Індії та східної Африки містять великі піщані поклади титановмісних мінералів, зокрема ільменіт, рутил та цирконій.

Ці компоненти використовують у виготовленні надміцних матеріалів, авіаційній промисловості та навіть стоматології. Піщані узбережжя Індійського океану — єдине у світі місце, де ці мінерали мають морське походження у такій концентрації.

Геополітика та боротьба за доступ

Індійський океан — епіцентр технологічних інтересів багатьох держав. Китай, Японія, Франція, США та Індія вже ведуть дослідницькі місії та інвестують у розвідку ресурсів.

Міжнародне морське право встановлює суворі обмеження на видобуток з дна, особливо у водах, які не належать жодній державі. Однак технологічний прогрес та зростання попиту на критичні метали стимулюють активність.

Видобувати чи зберігати: вибір майбутнього

Станом на 2025 рік більшість унікальних ресурсів Індійського океану ще не розробляється промислово. Однак активна дослідницька діяльність свідчить про те, що упродовж наступного десятиліття цей регіон може стати ключовим джерелом сировини для нових технологій — від акумуляторів до квантових пристроїв.

Але екологи попереджають: неконтрольований видобуток може завдати шкоди ще не до кінця вивченим морським екосистемам.

Як повідомлялось, нафта, відома як "чорне золото", є життєво важливим ресурсом для сучасної цивілізації. Її видобуток — це складний процес, що визначається геологією, технологіями та економічною вигодою. Глибина залягання нафти може суттєво відрізнятися — від сотень до понад 10 000 метрів, залежно від умов конкретного регіону.

Також ми розповідали, що протягом останніх ста років нафта була ключовим двигуном світової економіки. Її величезні родовища не тільки визначають економічний добробут країн, але й суттєво впливають на геополітичні розклади. Найбільші запаси "чорного золота" сконцентровані у відносно невеликій кількості регіонів, охоплюючи територію від країн Перської затоки до Латинської Америки.