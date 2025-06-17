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Больше нигде нет — что добывают только в Индийском океане

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Дата публикации 17 июня 2025 08:35
Уникальные ресурсы Индийского океана — что добывают только здесь
Индийский океан. Фото: Freepik
Ключові моменти Полиметаллические конкреции с редкими металлами Гидротермальные источники: глубины, которые удивляют Жемчужины без аналогов: дар Лаккадовского моря Титан и цирконий — песок стратегического значения Геополитика и борьба за доступ Добывать или хранить: выбор будущего

Индийский океан — третий по размеру в мире, но первый по уровню уникальности. Его недра скрывают редкие ресурсы, которых почти не найдешь в других океанах. Речь идет не только о географической специфике, а о вполне реальных природных богатствах, которые становятся объектом глобальной конкуренции и инвестиций.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие ресурсы добывают только в Индийском океане и почему они такие особенные.

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Полиметаллические конкреции с редкими металлами

Настоящим сокровищем дна Индийского океана стали полиметаллические конкреции — округлые минеральные образования, богатые марганцем, никелем, кобальтом и медью.

Их активно исследуют в Центральном Индийском океанском бассейне — районе, находящемся под юрисдикцией Международного органа по морскому дну (ISA). Именно Индии предоставлено право на геологоразведку в пределах этого региона.

"Индия может стать самодостаточной в поставках никеля и кобальта благодаря огромным минеральным залежам на дне Индийского океана", — цитирует генерального секретаря ISA Майкла Лоджа издание India Today.

В отличие от Тихого или Атлантического океанов, здешние конкреции характеризуются особой минеральной насыщенностью, что делает их одними из самых перспективных для будущей промышленной добычи.

Гидротермальные источники: глубины, которые удивляют

На глубине нескольких тысяч метров в зоне Центрально-Индийского хребта найдены гидротермальные источники, так называемые "черные курильщики". Их уникальность заключается в составе выбросов — в растворенных в горячей воде металлах:

  • литий;
  • германия;
  • редкоземельные элементы;
  • серебро и золото.

Эти источники — не только объект геологического интереса, но и источник новых биотехнологий.

"Мы разработали и успешно испытали технологию добычи с использованием искусственных конкреций на глубине 500 метров... Мы хорошо изучили район разработки в Центральном Индийском океанском бассейне", — отметил представитель Национального института океанических технологий Индии (NIOT) доктор Рамадас, пишет издание IOM.

Полученные образцы уже анализируются научными лабораториями. Индия планирует масштабные исследовательско-промышленные миссии до 2030 года.

Жемчужины без аналогов: дар Лаккадовского моря

На западе Индии, в Лаккадовском море, обитает уникальный вид устриц — Pinctada fucata imbricata. Именно они производят природный жемчуг с характерным фиолетовым блеском, которого нет в производстве на Тихоокеанских или Карибских фермах.

Этот жемчуг не только ценен в ювелирном плане, но и имеет высокий культурный вес в индийских общинах, занимающихся жемчужным промыслом еще с античных времен.

Титан и цирконий — песок стратегического значения

Побережья Шри-Ланки, южной Индии и восточной Африки содержат большие песчаные залежи титаносодержащих минералов, в частности ильменит, рутил и цирконий.

Эти компоненты используют в изготовлении сверхпрочных материалов, авиационной промышленности и даже стоматологии. Песчаные побережья Индийского океана — единственное в мире место, где эти минералы имеют морское происхождение в такой концентрации.

Геополитика и борьба за доступ

Индийский океан — эпицентр технологических интересов многих государств. Китай, Япония, Франция, США и Индия уже ведут исследовательские миссии и инвестируют в разведку ресурсов.

Международное морское право устанавливает строгие ограничения на добычу со дна, особенно в водах, которые не принадлежат ни одному государству. Однако технологический прогресс и рост спроса на критические металлы стимулируют активность.

Добывать или хранить: выбор будущего

По состоянию на 2025 год большинство уникальных ресурсов Индийского океана еще не разрабатываются промышленно. Однако активная исследовательская деятельность свидетельствует о том, что в течение следующего десятилетия этот регион может стать ключевым источником сырья для новых технологий — от аккумуляторов до квантовых устройств.

Но экологи предупреждают: неконтролируемая добыча может нанести вред еще не до конца изученным морским экосистемам.

Как сообщалось, нефть, известная как "черное золото", является жизненно важным ресурсом для современной цивилизации. Ее добыча — это сложный процесс, определяемый геологией, технологиями и экономической выгодой. Глубина залегания нефти может существенно отличаться — от сотен до более 10 000 метров, в зависимости от условий конкретного региона.

Также мы рассказывали, что в течение последних ста лет нефть была ключевым двигателем мировой экономики. Ее огромные месторождения не только определяют экономическое благосостояние стран, но и существенно влияют на геополитические расклады. Наибольшие запасы "черного золота" сконцентрированы в относительно небольшом количестве регионов, охватывая территорию от стран Персидского залива до Латинской Америки.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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