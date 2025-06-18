Де добувають найкращий мармур у світі — топ-родовища та їхні таємниці

Видобуток мармуру. Фото: clerys.com.ua

Мармур — це не просто камінь. Це матеріал, з яким працювали Мікеланджело та Фідій, який прикрашає палаци, храми, музеї та сучасні бізнес-центри. Та далеко не кожен мармур однаково цінний. Його ціна й репутація залежать від країни походження, структури, кольору, міцності, блиску й навіть історії родовища.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де видобувають найякісніший мармур, що вважається еталоном у будівництві, дизайні й скульптурі.

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Італія: серце мармурового світу

Коли мова заходить про мармур, перше, що спадає на думку, — це Італія, а точніше, регіон Каррара в Апуанських Альпах. Тут, у провінції Тоскана, видобувають каррарський мармур, який вважається еталоном якості та краси.

Цей білий або сірувато-білий камінь із тонкими сірими прожилками має унікальну здатність пропускати світло на глибину до 4 см, що створює ефект внутрішнього сяйва. Саме з каррарського мармуру Мікеланджело створював свої шедеври, зокрема статую Давида та П’єту.

Каррарський мармур. Фото: carrara.italia/Facebook

Каррара — це не лише 400 дрібних кар’єрів, а й найбільший у світі механізований кар’єр, де сучасні технології поєднуються з віковими традиціями. Щороку тут видобувають мільйони тонн мармуру, який експортують у всі куточки світу.

Каррарський мармур цінується за свою однорідність, міцність і легкість у поліруванні, що робить його ідеальним для скульптур і архітектурних проєктів. Але видобуток у Каррарі — це не лише промисловість, а й мистецтво: кожен блок мармуру відбирають з урахуванням його текстури та кольору, щоб забезпечити найвищу якість.

Греція: колиска мармурової культури

Греція — ще одна країна, яка подарувала світу мармур виняткової якості. Острів Парос, розташований в Егейському морі, славиться своїм пароським мармуром, відомим як "ліхніт" через його напівпрозорість. Цей камінь використовували ще в античні часи для створення шедеврів, таких як Венера Мілоська та скульптури Парфенона.

Пароський мармур вирізняється чистим білим кольором і дрібнозернистою структурою, що робить його улюбленим матеріалом скульпторів.

Грецький мармур. Фото: ua.rua.gr

На сусідньому острові Тінос також видобувають різноманітний мармур, який вражає своєю палітрою кольорів — від білого до зеленого. У 2008 році на Тіносі відкрили музей мармуру, де представлені вироби від античності до сучасності, що підкреслює значення цього регіону для мармурової культури.

Грецький мармур цінується не лише за естетичні якості, а й за історичну спадщину, адже саме з нього створювалися найвизначніші пам’ятки античного світу.

Туреччина: лідер за запасами

Туреччина посідає особливе місце на мармуровій карті світу, адже за деякими оцінками тут зосереджено до 80% світових запасів мармуру. Родовища розкидані по всій країні, але особливу увагу привертають кар’єри в регіонах Афьон, Баликесір і Мармара. Останній дав назву Мармуровому морю завдяки багатству покладів на однойменному острові.

Турецький мармур вражає різноманітністю: від класичного білого до чорного, зеленого та навіть червоного з унікальними візерунками.

Видобуток мармуру на острові Мармара. Фото: mapme.club

Туреччина поєднує сучасні технології видобутку з доступною ціною, що робить її одним із найбільших експортерів мармуру. Камінь із турецьких кар’єрів використовують у всьому світі — від розкішних готелів у Дубаї до приватних вілл у Європі.

Турецький мармур часто обирають за його універсальність: він підходить як для зовнішнього облицювання, так і для делікатних інтер’єрних робіт.

Іспанія: темна розкіш

Іспанія також входить до четвірки світових лідерів із видобутку мармуру. Особливо відоме родовище Негро Маркіна в північних провінціях, де добувають чорний мармур із білими прожилками, що створюють драматичний контраст.

Ще один популярний сорт — Імперадор Голд, коричневий мармур із золотими та білими вкрапленнями, який додає інтер’єрам розкоші.

Іспанський мармур цінують за його міцність і стійкість до зовнішніх впливів, що робить його ідеальним для облицювання фасадів і створення стільниць.

Іспанський мармур. Фото: svitkamenu.com

Родовища в Іспанії, зокрема в регіонах Аліканте та Мурсія, постачають камінь, який поєднує естетичну привабливість із практичністю. Іспанські мармури часто використовують у сучасному дизайні завдяки їхнім насиченим кольорам і унікальним текстурам.

Інші країни: мармур у всьому світі

Окрім Італії, Греції, Туреччини та Іспанії, мармур видобувають у багатьох країнах. У США значні поклади розташовані в Аппалачах, зокрема в штатах Вермонт і Джорджія. В Африці, у Південній Африці, добувають доломітовий мармур у регіоні Натал.

Кожна країна додає до світової мармурової спадщини щось унікальне. Наприклад, індійський мармур, використаний у Тадж-Махалі, славиться своєю ніжною текстурою та молочним відтінком.

Норвезький і французький мармур менш відомі, але також знаходять своє місце в архітектурі та дизайні, зазначають фахівці студії каменю Clerys.

Україна: закарпатський скарб

Україна також має свої мармурові родовища, зокрема в Закарпатській області (родовища в селі Ділове). Український мармур має ніжні відтінки сірого, рожевого та зеленого. Він дешевший за італійський — від 30 до 100 доларів за квадратний метр, але активно використовується в оздобленні місцевих новобудов і реставраційних проєктах.

Карпатський мармур. Фото: clerys.com.ua

Видобуток мармуру: технології та виклики

Видобуток мармуру — це складний процес, який поєднує сучасні технології та ручну працю. У кар’єрах, таких як у Каррарі, використовують алмазні пилки та важку техніку, щоб вирізати величезні блоки каменю. Проте кожен блок перевіряють вручну, щоб гарантувати якість. Підземний видобуток, який застосовують рідше, дозволяє зберегти цілісність породи, але є дорожчим.

Екологічний аспект видобутку мармуру викликає дискусії. Кар’єри можуть змінювати ландшафт і впливати на екосистеми, тому в багатьох країнах запроваджують суворі правила для мінімізації шкоди. Наприклад, в Італії компанії зобов’язані відновлювати ландшафт після завершення видобутку.

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