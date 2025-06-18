Где добывают лучший мрамор в мире — топ-месторождения и их тайны

Добыча мрамора. Фото: clerys.com.ua

Мрамор — это не просто камень. Это материал, с которым работали Микеланджело и Фидий, который украшает дворцы, храмы, музеи и современные бизнес-центры. Но далеко не каждый мрамор одинаково ценен. Его цена и репутация зависят от страны происхождения, структуры, цвета, прочности, блеска и даже истории месторождения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где добывают самый качественный мрамор, который считается эталоном в строительстве, дизайне и скульптуре.

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Италия: сердце мраморного мира

Когда речь заходит о мраморе, первое, что приходит на ум, — это Италия, а точнее, регион Каррара в Апуанских Альпах. Здесь, в провинции Тоскана, добывают каррарский мрамор, который считается эталоном качества и красоты.

Этот белый или серовато-белый камень с тонкими серыми прожилками обладает уникальной способностью пропускать свет на глубину до 4 см, что создает эффект внутреннего сияния. Именно из каррарского мрамора Микеланджело создавал свои шедевры, в частности статую Давида и Пьету.

Каррарский мрамор. Фото: carrara.italia/Facebook

Каррара — это не только 400 мелких карьеров, но и крупнейший в мире механизированный карьер, где современные технологии сочетаются с вековыми традициями. Ежегодно здесь добывают миллионы тонн мрамора, который экспортируют во все уголки мира.

Каррарский мрамор ценится за свою однородность, прочность и легкость в полировке, что делает его идеальным для скульптур и архитектурных проектов. Но добыча в Карраре — это не только промышленность, но и искусство: каждый блок мрамора отбирают с учетом его текстуры и цвета, чтобы обеспечить высочайшее качество.

Греция: колыбель мраморной культуры

Греция — еще одна страна, которая подарила миру мрамор исключительного качества. Остров Парос, расположенный в Эгейском море, славится своим паросским мрамором, известным как "лихнит" из-за его полупрозрачности. Этот камень использовали еще в античные времена для создания шедевров, таких как Венера Милосская и скульптуры Парфенона.

Паросский мрамор отличается чистым белым цветом и мелкозернистой структурой, что делает его любимым материалом скульпторов.

Греческий мрамор. Фото: ua.rua.gr

На соседнем острове Тинос также добывают разнообразный мрамор, который поражает своей палитрой цветов — от белого до зеленого. В 2008 году на Тиносе открыли музей мрамора, где представлены изделия от античности до современности, что подчеркивает значение этого региона для мраморной культуры.

Греческий мрамор ценится не только за эстетические качества, но и за историческое наследие, ведь именно из него создавались выдающиеся памятники античного мира.

Турция: лидер по запасам

Турция занимает особое место на мраморной карте мира, ведь, по некоторым оценкам, здесь сосредоточено до 80% мировых запасов мрамора. Месторождения разбросаны по всей стране, но особое внимание привлекают карьеры в регионах Афьон, Балыкесир и Мармара. Последний дал название Мраморному морю благодаря богатству залежей на одноименном острове.

Турецкий мрамор поражает разнообразием: от классического белого до черного, зеленого и даже красного с уникальными узорами.

Добыча мрамора на острове Мармара. Фото: mapme.club

Турция сочетает современные технологии добычи с доступной ценой, что делает ее одним из крупнейших экспортеров мрамора. Камень из турецких карьеров используют во всем мире — от роскошных отелей в Дубае до частных вилл в Европе.

Турецкий мрамор часто выбирают за его универсальность: он подходит как для наружной облицовки, так и для деликатных интерьерных работ.

Испания: темная роскошь

Испания также входит в четверку мировых лидеров по добыче мрамора. Особенно известно месторождение Негро Маркина в северных провинциях, где добывают черный мрамор с белыми прожилками, создающими драматический контраст.

Еще один популярный сорт — Имперадор Голд, коричневый мрамор с золотыми и белыми вкраплениями, который добавляет интерьерам роскоши.

Испанский мрамор ценят за его прочность и устойчивость к внешним воздействиям, что делает его идеальным для облицовки фасадов и создания столешниц.

Испанский мрамор. Фото: svitkamenu.com

Месторождения в Испании, в частности в регионах Аликанте и Мурсия, поставляют камень, который сочетает эстетическую привлекательность с практичностью. Испанские мраморы часто используют в современном дизайне благодаря их насыщенным цветам и уникальным текстурам.

Другие страны: мрамор во всем мире

Кроме Италии, Греции, Турции и Испании, мрамор добывают во многих странах. В США значительные залежи расположены в Аппалачах, в частности в штатах Вермонт и Джорджия. В Африке, в Южной Африке, добывают доломитовый мрамор в регионе Натал.

Каждая страна добавляет к мировому мраморному наследию что-то уникальное. Например, индийский мрамор, использованный в Тадж-Махале, славится своей нежной текстурой и молочным оттенком.

Норвежский и французский мрамор менее известны, но также находят свое место в архитектуре и дизайне, отмечают специалисты студии камня Clerys.

Украина: закарпатское сокровище

Украина также имеет свои мраморные месторождения, в частности в Закарпатской области (месторождения в селе Деловое). Украинский мрамор имеет нежные оттенки серого, розового и зеленого. Он дешевле итальянского — от 30 до 100 долларов за квадратный метр, но активно используется в отделке местных новостроек и реставрационных проектах.

Карпатский мрамор. Фото: clerys.com.ua

Добыча мрамора: технологии и вызовы

Добыча мрамора — это сложный процесс, который сочетает современные технологии и ручной труд. В карьерах, таких как в Каррари, используют алмазные пилы и тяжелую технику, чтобы вырезать огромные блоки камня. Однако каждый блок проверяют вручную, чтобы гарантировать качество.

Подземная добыча, которую применяют реже, позволяет сохранить целостность породы, но является более дорогой.

Экологический аспект добычи мрамора вызывает дискуссии. Карьеры могут менять ландшафт и влиять на экосистемы, поэтому во многих странах вводят строгие правила для минимизации ущерба. Например, в Италии компании обязаны восстанавливать ландшафт после завершения добычи.

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