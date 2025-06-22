Алмазы в Украине — где можно найти драгоценные камни

Обработанный алмаз. Фото: Pixabay

Алмаз — это, пожалуй, самый популярный драгоценный камень в мире. Сейчас много стран, которые хорошо зарабатывают на их добыче. В Украине ситуация несколько иная, хотя перспективы она имеет.

О том, где на территории Украины можно найти алмазы, рассказали на сайте GEOnews.com.ua.

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Где в Украине могут быть алмазы

Еще с 1950-х годов геологи находили алмазы в Винницкой, Хмельницкой, Запорожской и Донецкой областях. Однако в СССР внимание сосредоточили на Якутии, где уже были месторождения, поэтому целенаправленно поиски в Украине не проводили.

После обретения независимости ситуация изменилась — алмазы начали находить в разных регионах:

Волыни;

Подолье;

Донбассе;

Приднепровье;

Приазовье и Причерноморье.

Сейчас Украина входит в Восточноевропейскую кимберлитовую мегапровинцию, где теоретически могут быть значительные запасы драгоценных камней.

Особенно перспективной считается территория Волынского мегаблока — там уже нашли более 200 алмазов разного размера, большинство из них в древних породах. Хотя в основном это микрокристаллы до 0,5 мм, самый большой из обнаруженных имел массу 22,8 мг.

По словам геолога Сергея Мороза, еще в начале XX века вблизи Донецка якобы нашли алмаз весом 1003 карата, который получил название "Мазепа". Его нынешняя рыночная стоимость могла бы составлять до 500 миллионов долларов, но судьба камня неизвестна.

Также в Винницкой области возле села Скоморошки обнаружили самую большую из известных в Украине кимберлитовых трубок диаметром 6,5 км. В Приазовье — еще семь потенциально алмазоносных образований.

Почему Украина не добывает алмазы в промышленных масштабах

Несмотря на перспективы, активной добычи алмазов в Украине нет. Государственные предприятия, которые занимаются геологическими исследованиями, часто испытывают финансовые трудности или близки к банкротству. Частные инвесторы не проявляют интереса, а компании, которые хотят начать разведку, сталкиваются с отказами в выдаче разрешений.

Причины — нехватка финансирования и сложное и непрозрачное законодательство. В Национальной ассоциации добывающей промышленности отмечают, что для привлечения инвестиций нужно обновить нормативную базу и создать понятные правила для недропользователей.

Поэтому пока Украина остается страной, которая в перспективе имеет значительные запасы драгоценного камня, но без собственной алмазной добычи.

Ранее мы писали, что алмаз — это минерал, имеющий природное происхождение, однако в своем сыром состоянии он совсем не впечатляет внешним видом. Только после обработки мастером-ювелиром камень приобретает характерный блеск и привлекательность.

Также мы рассказывали, что Закарпатье — один из самых самобытных регионов Украины, известный не только своими захватывающими горными пейзажами, но и природными богатствами. В 2025 году область сохраняет стратегическое значение в сфере добычи полезных ископаемых, которые имеют большое значение как для развития местного хозяйства, так и для промышленного потенциала всего государства.