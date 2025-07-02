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Ресурс будущего — где в Украине есть залежи лития

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 13:15
Редкоземельный металл — где в Украине есть залежи лития
Открытый карьер. Фото иллюстративное: Pixabay

Литий, который называют "белым золотом" — один из ключевых элементов современных технологий, без которого не обходится производство аккумуляторов для электромобилей, смартфонов, систем хранения энергии и тому подобное. Мировой спрос на этот металл постоянно растет, а страны с подтвержденными запасами лития приобретают стратегическое значение.

Новини.LIVE рассказывают, где в Украине есть месторождения лития.

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Месторождения лития в Украине

Украинские месторождения лития являются одними из крупнейших в Европе и оцениваются в 500 000 тонн, как говорится в аналитической публикации польского издания Money. Всего на территории нашего государства есть четыре литиевых месторождения.

Крутая Балка

Находится в Бердянском районе Запорожской области, с 2022 года оккупировано российскими войсками, что делает невозможным его разработку. Общая площадь участка — 146,69 га.

Кроме лития, месторождение Крутая Балка содержит тантал, ниобий, рубидий, цезий, полевой шпат и кварц. Теоретически возможна добыча циркония и олова.

Шевченковское

Расположено на восточной окраине с. Шевченко Великовеселовского района Донецкой области. С июня 2025 года находится под контролем России. Площадь участка составляет 39,84 га.

По данным Госгеонедра, утвержденные запасы литиевых руд на Шевченковском месторождении составляют 528 тыс. т по категории С1, 1,574 млн тонн, С2 — 163,8 тыс. тонн. Кроме того, месторождение содержит запасы оксида тантала, оксида ниобия, оксида бериллия, а также кварца.

Полоховское

Находится в Новоукраинском районе Кировоградской области возле села Полоховка. Считается крупнейшим в Европе. Это единственное месторождение в Украине, которое исследовано по современным стандартам.

По оценке Государственной комиссии Украины, запасы литиевой руды в нем составляют 30 млн тонн. В 2017 году лицензию на разработку Полоховского месторождения приобрело ООО "Укрлитийдобыча".

Добрая

Участок расположен в Кировоградской области, между селами Новостанковатая и Терновое Новоукраинского района. Принадлежит к одному из крупнейших в стране месторождений по добыче лития — около 80-105 миллионов тонн руды с содержанием 1,1-1,4% Li₂O.

В июне 2025 года правительство Украины, в рамках соглашения с США по полезным ископаемым, одобрило подготовку тендера для частных инвесторов, которые хотят разрабатывать "Добру".

Ранее мы писали, где расположены крупнейшие месторождения железной руды в Украине.

Также узнавайте, какие еще редкоземельные металлы есть в Украине.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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