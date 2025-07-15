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Головна Економіка Продати мідь на OLX — що відбувається з цінами на брухт у липні

Продати мідь на OLX — що відбувається з цінами на брухт у липні

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 16:03
Українці можуть продати мідь на OLX — скільки коштує 1 кг брухту в липні
Звалище брухту. Фото: Unsplash

Українці можуть чимало заробити на брухті міді. Цей кольоровий метал цінують за еластичність, стійкість до корозію та збереження якості при повторному перероблюванні. Аби продати свої вироби, можна скористатися платформою для публікації оголошень OLX.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кг брухту міді на OLX у липні 2025 року.

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Вартість міді на OLX

Це затребуваний метал, оскільки його використовують для виготовлення багатьох предметів загального вжитку. Користувачі OLX регулярно публікують оголошення про прийом міді, але рідко вказують актуальну ціну безпосередньо в тексті. Щоб дізнатися інформацію, доводиться телефонувати на підприємство. Так втрачається частина потенційних клієнтів.

Ми перевірили оголошення на порталі та дізналися, за скільки компанії в різних містах готові купити брухт кольорового металу. Наприклад, у Полтаві вдасться заробити 345 грн/кг, у Києві — 350 грн/кг, у Тернополі — від 325 до 350 грн/кг. В Луцьку дадуть 350 грн/кг за чисту мідь, дешевше (330 грн/кг) — за обпалену.

Мешканці міста Суми здають брухт металу за 325 грн/кг, водночас у Запоріжжі вартість вища — 340 грн/кг. Харків перебуває в топі населених пунктів за ціною міді — до 345 грн/кг. Загалом прибуток українців залежить від багатьох факторів, наприклад, засміченості, наявності бруду та домішок, іржі тощо. Навіть пора року відіграє роль.

  • Продати мідь на OLX — що відбувається з цінами на брухт у липні - фото 1
    Оголошення про купівлю міді на OLX. Фото: скриншот
  • Продати мідь на OLX — що відбувається з цінами на брухт у липні - фото 2
    Оголошення про купівлю міді на OLX. Фото: скриншот
  • Продати мідь на OLX — що відбувається з цінами на брухт у липні - фото 3
    Оголошення про купівлю міді на OLX. Фото: скриншот
  • Продати мідь на OLX — що відбувається з цінами на брухт у липні - фото 4
    Оголошення про купівлю міді на OLX. Фото: скриншот
  • Продати мідь на OLX — що відбувається з цінами на брухт у липні - фото 5
    Оголошення про купівлю міді на OLX. Фото: скриншот
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  • Продати мідь на OLX — що відбувається з цінами на брухт у липні - фото 1
  • Продати мідь на OLX — що відбувається з цінами на брухт у липні - фото 2
  • Продати мідь на OLX — що відбувається з цінами на брухт у липні - фото 3
  • Продати мідь на OLX — що відбувається з цінами на брухт у липні - фото 4
  • Продати мідь на OLX — що відбувається з цінами на брухт у липні - фото 5

Потенціал брухтозаготівлі в Україні

Що далі відбуватиметься з вітчизняною галуззю та якими будуть обсяги брухтозаготівлі наступними роками, прямо залежить від ситуації в машинобудуванні. В розвинених країнах — світових лідерах за експортом брухту — машинобудування є фундаментом економічної могутності.

"На нього припадає 40-45% від усього експорту в грошовому вираженні. В Україні внесок машинобудування в експорт становить лише 10-12%, частина з якого — складання кабельних систем за толінговою схемою для міжнародних компаній", — йдеться на спеціалізованому порталі GMK Center.

Це свідчить про сумнівні перспективи для збору брухту в Україні. По-перше, деіндустріалізація знижує доступні обсяги. По-друге, відсутня можливість активно працювати з військовим брухтом через законодавчі обмеження. До всього, потужності галузі сильно скоротилися за період повномасштабної війни.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вигідно позбутися старих речей, продавши їх на брухт. Всередині побутових приладів, зокрема холодильників, телевізорів, фенів, кондиціонерів, мікрохвильових печей, пральних машин тощо, міститься багато міді.

Також ми писали, що підприємства приймають брухт кольорових металів. Вироби з алюмінію коштують від 50 до 90 грн/кг у середньому по Україні. Метал цінують за легкість, гнучкість, міцність та відмінну стійкість до корозії (утворення іржі).

OLX ціни металолом мідь метал
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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