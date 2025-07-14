Здати метали на брухт — які речі найвигідніше продати українцям у 2025 році

Мотлох на звалищі. Фото: Unsplash

Шукаючи джерела додаткового заробітку, не завадить звернути увагу на продаж брухту кольорових і чорних металів. У багатьох українців вдома є речі зі вмістом дорогих матеріалів. Якщо їх правильно позбутися, можна отримати непоганий дохід.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що найвигідніше здати на брухт у 2025 році.

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Що можна вигідно продати на брухт

Дорого коштують кольорові метали, зокрема мідь. У липні 2025 року за кілограм дадуть орієнтовно 320 грн. Натомість чормет дешевий — до 6 грн/кг. Але його вигідно здавати у великих обсягах. Українцям варто продати стару побутову техніку, яка містить компоненти з міді, алюмінію, латуні тощо:

холодильники;

телевізори;

фени;

кондиціонери;

мікрохвильові печі;

пральні машини.

Якщо розібрати ці конструкції на деталі, вдасться окремо продати "коробку" і кольорові метали. Чим довше техніка перебувала в експлуатації, тим краще, оскільки старі прилади містять більше цінних для повторного перероблювання компонентів.

Також заробити кілька тисяч гривень можна завдяки продажу старого транспортного засобу. Але попередньо слід розібрати автомобіль, вилучивши радіатор, двигун, акумулятор, електроприлади тощо. Вони є джерелом кольорових металів, тому буде марнотратством продати їх за ціною чормету.

В домашніх умовах українці можуть знайти стару сільськогосподарську техніку, транспортні запчастини, будівельні матеріали, інструменти, мисливське/рибальське знаряддя, металевий посуд, зламані меблі та багато іншого. Ці речі приймають як брухт і платять за них непогані гроші.

Що заборонено продавати на брухт

Деякі конструкції не купить жодне підприємство. Наші громадяни не зможуть продати:

герметично закриті ємності;

вибухонебезпечні предмети;

контейнери з токсичними рідинами;

радіатори чи резервуари з невідомим вмістом;

боєприпаси;

залізничні рейки та шпали;

пам’ятники, таблички з могил;

предмети культурної та історичної цінності;

каналізаційні люки, паркани, електрокабелі (речі комунальної власності).

Здаючи на брухт автомобіль, доведеться підтвердити своє право власності. Без документів пункти прийому не будуть співпрацювати. Тому варто подбати про наявність підтверджувальних довідок заздалегідь, перед транспортуванням металевих конструкцій на територію підприємства.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заробити на золоті, продаючи в ломбард ювелірні прикраси. Оскільки світова вартість дорогоцінного металу піднялася, то в ломбардах дорого приймають каблучки, підвіски, браслети, годинники тощо з золота в липні 2025 року.

Також ми писали, як підготувати автомобіль до здачі на брухт. Спершу треба зняти транспортний засіб з обліку, потім — звільнити салон від особистого майна. Не завадить витягнути деталі з умістом кольорових металів, зокрема міді та алюмінію.