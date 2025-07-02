Здати автомобіль на брухт — як підготувати до продажу і скільки можна заробити

Старий автомобіль. Фото: Pexels

Володіючи старим непотрібним автомобілем, можна непогано заробити на брухті. Коробку транспортного засобу і його компоненти приймають на повторне перероблювання. Це хороший спосіб отримати додаткові гроші плюс захистити довкілля. Але спочатку треба підготувати машину до продажу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що робити з автомобілем перед здачею на брухт.

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Як підготувати машину до продажу на брухт

Фахівці одного з провідних українських підприємств, яке займається заготівлею, збором і переробленням брухту чорних/кольорових металів, розповіли про алгоритм дій. Спочатку клієнти повинні зібрати всі документи, які підтверджують право володіння транспортним засобом, адже заборонено продавати речі чужої приватної власності.

Другий крок — зняти автомобіль з обліку та позбутися номерних знаків. Цю операцію проводять у сервісному центрі МВС. Потрібно звернутися до територіального підрозділу з відповідною заявою, а причиною буде вибракування — зняття з державної реєстрації через непридатність до експлуатації.

Коли з підготовкою буде покінчено, можна приганяти машину в пункт приймання брухту. Рекомендується заздалегідь витягнути з салону всі особисті речі, перевірити ящики на предмет документів і дрібних виробів. Аби заробити більше грошей, слід відокремити деякі компоненти від коробки, а саме:

сидіння і килимове покриття;

радіатор;

електроприлади;

шини.

"Хоча ці речі можуть не вимагати для прийняття вашого транспортного засобу на брухт, це спосіб для клієнтів заробити більше грошей на процесі продажу автомобіля", — зазначили фахівці.

Повторному перероблюванню підлягає сталь, мідні та ізольовані проводи, акумулятор, серцевина радіатора, метали в каталітичному нейтралізаторі, інші деталі транспортного засобу.

Кінцева вартість усього брухту залежить від багатьох факторів: ваги, стану компонентів, наявності корозії, актуального попиту на метали тощо. Але кілька тисяч гривень — від 3 000 до 10 000 грн — за старий мотлох вам забезпечені.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найбільше грошей у 2025 році принесе брухт кольорових металів, зокрема міді. Продаючи на повторне перероблювання стару техніку, вдасться заробити на чорметі та іншій сировинні, наприклад алюмінію або латуні.

Також ми писали, що старі меблі відносять до великогабаритних відходів, які заборонено викидати у звичайні сміттєві баки. За порушення передбачено штраф — від 340 до 1 360 грн для громадян і до 1 700 грн для юридичних осіб.