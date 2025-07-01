Ціни на брухт міді в Україні — що принесе найбільше грошей у 2025 році

Брухт міді. Фото: Unsplash

Українці можуть чимало заробити на брухті кольорових металів. Чи не найвигідніше продавати мідь, за яку пункти приймання дадуть кілька сотень гривень. Метал цінують за електро- і теплопровідність, стійкість до корозії та здатність витримувати високі температури.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який метал принесе найбільше грошей українцям у липні 2025 року.

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Скільки коштує брухт міді

Цей кольоровий метал легко визначити за характерним золотисто-червоним кольором. Сама по собі мідь досить м’яка та еластична, для надання твердості потрібен сплав із домішками інших компонентів. Сировина не притягується до магніту, зате при високій температурі покривається зеленуватим нальотом.

Станом на 2025 рік мідь використовують у багатьох сферах. За обсягами виробництва і споживання метал посідає третє місце після сталі та алюмінію. В повсякденному житті українці стикаються з матеріалом, коли декорують житло, купують посуд, користуються побутовими електроприладами, колекціонують монети тощо.

Мідь незамінна в електротехнічній галузі, радіоелектроніці, будівництві, машинобудуванні, ювелірній діяльності. Список можна продовжувати довго. З огляду на попит середня вартість брухту немаленька — 320 грн/кг. Ціни трохи відрізняються за регіонами, у липні показники перебувають на такому рівні:

Київська область — від 200 до 320 грн;

Вінницька область — від 320 до 340 грн;

Дніпропетровська область — від 330 до 355 грн;

Запорізька область — від 308 до 360 грн;

Львівська область — від 280 до 310 грн;

Миколаївська область — від 280 до 330 грн;

Одеська область — від 310 до 350 грн;

Сумська область — від 260 до 325 грн;

Харківська область — від 280 до 350 грн.

Ціни на брухт міді в липні 2025 року. Фото: скриншот

Де знайти брухт міді

Кольоровий метал не настільки рідкісний, як латунь чи свинець. Його вдосталь у побутових приладах, зокрема пральних машинах, телевізорах, холодильниках, мікрохвильових печах і фенах. За загальним правилом, більший вміст міді присутній у старих виробах.

Не завадить звернути увагу на мідні трубки в кондиціонерах і бойлерах, обмотки пральних машин, радіоприймачів, електроплит, радіаторів. Не один кілограм сировини вдасться знайти всередині списаного обладнання, на трансформаторних станціях, що вийшли з ладу, в електродвигунах.

В пошуках кольорового металу можна перевірити дверні ручки і замки, злив води, меблеву фурнітуру, механізми транспортних засобів, кухонне начиння, духові музичні інструменти, декоративне оздоблення кімнат і старі монети.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні видобувають деякі дорогоцінні метали, зокрема срібло, платину, золото. Плюс на території нашої держави є запаси дорогоцінного каміння — алмазів, топазів і бурштину. Навіть існують перспективи відкриття нових родовищ.

Також ми писали, який брухт чорних і кольорових металів приймають у 2025 році. Українці можуть дорого продати мідь, алюміній, латунь і свинець. Дешевше коштує чормет — від 4 до 6 грн за кілограм. Але його найлегше знайти в домашніх умовах.