Цены на лом меди в Украине — что принесет больше всего денег в 2025 году

Дорогой цветной металл — какой лом принесет больше всего денег
Украинцы могут немало заработать на ломе цветных металлов. Едва ли не выгоднее всего продавать медь, за которую пункты приема дадут несколько сотен гривен. Металл ценят за электро- и теплопроводность, устойчивость к коррозии и способность выдерживать высокие температуры.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой металл принесет больше всего денег украинцам в июле 2025 года.
Сколько стоит лом меди
Этот цветной металл легко определить по характерному золотисто-красному цвету. Сама по себе медь достаточно мягкая и эластичная, для придания твердости нужен сплав с примесями других компонентов. Сырье не притягивается к магниту, зато при высокой температуре покрывается зеленоватым налетом.
По состоянию на 2025 год медь используют во многих сферах. По объемам производства и потребления металл занимает третье место после стали и алюминия. В повседневной жизни украинцы сталкиваются с материалом, когда декорируют жилье, покупают посуду, пользуются бытовыми электроприборами, коллекционируют монеты и т.д.
Медь незаменима в электротехнической отрасли, радиоэлектронике, строительстве, машиностроении, ювелирной деятельности. Список можно продолжать долго. Учитывая спрос средняя стоимость лома немаленькая — 320 грн/кг. Цены немного отличаются по регионам, в июле показатели находятся на таком уровне:
- Киевская область — от 200 до 320 грн;
- Винницкая область — от 320 до 340 грн;
- Днепропетровская область — от 330 до 355 грн;
- Запорожская область — от 308 до 360 грн;
- Львовская область — от 280 до 310 грн;
- Николаевская область — от 280 до 330 грн;
- Одесская область — от 310 до 350 грн;
- Сумская область — от 260 до 325 грн;
- Харьковская область — от 280 до 350 грн.
Где найти лом меди
Цветной металл не настолько редкий, как латунь или свинец. Его достаточно в бытовых приборах, в частности стиральных машинах, телевизорах, холодильниках, микроволновых печах и фенах. По общему правилу, большее содержание меди присутствует в старых изделиях.
Не помешает обратить внимание на медные трубки в кондиционерах и бойлерах, обмотки стиральных машин, радиоприемников, электроплит, радиаторов. Не один килограмм сырья удастся найти внутри списанного оборудования, на вышедших из строя трансформаторных станциях, в электродвигателях.
В поисках цветного металла можно проверить дверные ручки и замки, слив воды, мебельную фурнитуру, механизмы транспортных средств, кухонную утварь, духовые музыкальные инструменты, декоративную отделку комнат и старые монеты.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в Украине добывают некоторые драгоценные металлы, в частности серебро, платину, золото. Плюс на территории нашего государства есть запасы драгоценных камней — алмазов, топазов и янтаря. Даже существуют перспективы открытия новых месторождений.
Также мы писали, какой лом черных и цветных металлов принимают в 2025 году. Украинцы могут дорого продать медь, алюминий, латунь и свинец. Дешевле стоит чермет — от 4 до 6 грн за килограмм. Но его легче всего найти в домашних условиях.
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