Цены на лом меди в Украине — что принесет больше всего денег в 2025 году

Лом меди. Фото: Unsplash

Украинцы могут немало заработать на ломе цветных металлов. Едва ли не выгоднее всего продавать медь, за которую пункты приема дадут несколько сотен гривен. Металл ценят за электро- и теплопроводность, устойчивость к коррозии и способность выдерживать высокие температуры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой металл принесет больше всего денег украинцам в июле 2025 года.

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Сколько стоит лом меди

Этот цветной металл легко определить по характерному золотисто-красному цвету. Сама по себе медь достаточно мягкая и эластичная, для придания твердости нужен сплав с примесями других компонентов. Сырье не притягивается к магниту, зато при высокой температуре покрывается зеленоватым налетом.

По состоянию на 2025 год медь используют во многих сферах. По объемам производства и потребления металл занимает третье место после стали и алюминия. В повседневной жизни украинцы сталкиваются с материалом, когда декорируют жилье, покупают посуду, пользуются бытовыми электроприборами, коллекционируют монеты и т.д.

Медь незаменима в электротехнической отрасли, радиоэлектронике, строительстве, машиностроении, ювелирной деятельности. Список можно продолжать долго. Учитывая спрос средняя стоимость лома немаленькая — 320 грн/кг. Цены немного отличаются по регионам, в июле показатели находятся на таком уровне:

Киевская область — от 200 до 320 грн;

Винницкая область — от 320 до 340 грн;

Днепропетровская область — от 330 до 355 грн;

Запорожская область — от 308 до 360 грн;

Львовская область — от 280 до 310 грн;

Николаевская область — от 280 до 330 грн;

Одесская область — от 310 до 350 грн;

Сумская область — от 260 до 325 грн;

Харьковская область — от 280 до 350 грн.

Цены на лом меди в июле 2025 года. Фото: скриншот

Где найти лом меди

Цветной металл не настолько редкий, как латунь или свинец. Его достаточно в бытовых приборах, в частности стиральных машинах, телевизорах, холодильниках, микроволновых печах и фенах. По общему правилу, большее содержание меди присутствует в старых изделиях.

Не помешает обратить внимание на медные трубки в кондиционерах и бойлерах, обмотки стиральных машин, радиоприемников, электроплит, радиаторов. Не один килограмм сырья удастся найти внутри списанного оборудования, на вышедших из строя трансформаторных станциях, в электродвигателях.

В поисках цветного металла можно проверить дверные ручки и замки, слив воды, мебельную фурнитуру, механизмы транспортных средств, кухонную утварь, духовые музыкальные инструменты, декоративную отделку комнат и старые монеты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине добывают некоторые драгоценные металлы, в частности серебро, платину, золото. Плюс на территории нашего государства есть запасы драгоценных камней — алмазов, топазов и янтаря. Даже существуют перспективы открытия новых месторождений.

Также мы писали, какой лом черных и цветных металлов принимают в 2025 году. Украинцы могут дорого продать медь, алюминий, латунь и свинец. Дешевле стоит чермет — от 4 до 6 грн за килограмм. Но его легче всего найти в домашних условиях.