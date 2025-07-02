Сдать автомобиль на лом — как подготовить к продаже и сколько можно заработать

Старый автомобиль. Фото: Pexels

Обладая старым ненужным автомобилем, можно неплохо заработать на ломе. Коробку транспортного средства и его компоненты принимают на повторную переработку. Это хороший способ получить дополнительные деньги плюс защитить окружающую среду. Но сначала надо подготовить машину к продаже.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать с автомобилем перед сдачей на лом.

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Как подготовить машину к продаже на лом

Специалисты одного из ведущих украинских предприятий, которое занимается заготовкой, сбором и переработкой лома черных/цветных металлов, рассказали об алгоритме действий. Сначала клиенты должны собрать все документы, которые подтверждают право владения транспортным средством, ведь запрещено продавать вещи чужой частной собственности.

Второй шаг — снять автомобиль с учета и избавиться от номерных знаков. Эту операцию проводят в сервисном центре МВД. Нужно обратиться в территориальное подразделение с соответствующим заявлением, а причиной будет выбраковка — снятие с государственной регистрации из-за непригодности к эксплуатации.

Когда с подготовкой будет покончено, можно пригонять машину в пункт приема лома. Рекомендуется заранее вытащить из салона все личные вещи, проверить ящики на предмет документов и мелких изделий. Дабы заработать больше денег, следует отделить некоторые компоненты от коробки, а именно:

сиденья и ковровое покрытие;

радиатор;

электроприборы;

шины.

"Хотя эти вещи могут не требовать для принятия вашего транспортного средства на лом, это способ для клиентов заработать больше денег на процессе продажи автомобиля", — отметили специалисты.

Повторной переработке подлежит сталь, медные и изолированные провода, аккумулятор, сердцевина радиатора, металлы в каталитическом нейтрализаторе, другие детали транспортного средства.

Конечная стоимость всего лома зависит от многих факторов: веса, состояния компонентов, наличия коррозии, актуального спроса на металлы и т.д. Но несколько тысяч гривен — от 3 000 до 10 000 грн — за старый хлам вам обеспечены.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, больше всего денег в 2025 году принесет лом цветных металлов, в частности меди. Продавая на повторную переработку старую технику, удастся заработать на чермете и другом сырье, например, алюминия или латуни.

Также мы писали, что старую мебель относят к крупногабаритным отходам, которые запрещено выбрасывать в обычные мусорные баки. За нарушение предусмотрен штраф — от 340 до 1 360 грн для граждан и до 1 700 грн для юридических лиц.