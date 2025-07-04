Ціни за 1 грам золота в Україні — скільки можна отримати в ломбардах у липні 2025

Злиток золота. Фото: НБУ/Flickr

Хороший заробіток українцям можуть принести дорогоцінні метали, зокрема золото. Станом на 4 липня 2025 року унція (28,34 г) коштує 3 343,01 дол. В банках і ломбардах ціни також приємні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 грам золота в Україні на початку липня.

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Ціни на золото від НБУ

Щоб дізнатися актуальну закупівельну вартість дорогоцінного металу, потрібно відвідати офіційний сайт Національного банку. Регулятор публікує інформацію про ціни, оскільки повинен виконувати покладені на нього обов’язки накопичення та зберігання золотовалютних резервів.

Для цього НБУ купує метал у суб’єктів господарювання за конкурентною вартістю. Станом на 4 липня 1 грам золота коштує:

метал, доведений до найвищих стандартів якості — 4 443,22 грн;

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 4 429,89 грн;

метал, що не відповідає вимогам якості — 4 398,79 грн.

Також Національний банк регулярно оприлюднює закупівельні ціни на метали в брухті:

333 проба — 1 464,80 грн/грам;

375 проба — 1 649,55 грн/грам;

500 проба — 2 199,40 грн/грам;

583 проба — 2 564,49 грн/грам;

585 проба — 2 573,29 грн/грам;

750 проба — 3 299,09 грн/грам;

900 проба — 3 958,91 грн/грам;

916 проба — 4 029,29 грн/грам;

958 проба — 4 214,04 грн/грам;

999 проба — 4 394,39 грн/грам;

999,9 проба — 4 398,35 грн/грам.

"Зміна закупівельних цін проводиться щоденно в разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції з постачання Національному банку України дорогоцінних металів (у тому числі банківських) звільняються від оподаткування податком на додану вартість", — зазначили в НБУ.

Вартість золота в ломбарді

Українці можуть заробити непогані гроші, продаючи в ломбард ювелірні прикраси. Ціни там коливаються залежно від біржового курсу. Дохід клієнтів залежить від проби, зовнішнього вигляду і ваги браслета/каблучки/підвіски. Станом на 4 липня 2025 року золото в брухті коштує:

375 проба — до 1 799 грн/грам;

500 проба — до 2 398 грн/грам;

583 проба — до 2 796 грн/грам;

585 проба — до 2 805 грн/грам;

750 проба — до 3 597 грн/грам;

900 проба — до 4 316 грн/грам;

916 проба — до 4 393 грн/грам;

958 проба — до 4 594 грн/грам.

Для отримання максимально можливого прибутку рекомендується порівняти пропозиції в різних ломбардах, оскільки заклади зазвичай роблять знижки від 20 до 40%, аби не працювати в мінус.

Нагадаємо, українці можуть заробити кошти на брухті кольорових металів, зокрема міді. Вартість за кілограм станом на початок липня 2025 року коливається від 270 до 350 грн. Метал використовують в електротехніці, будівництві, ювелірній галузі тощо.

Також ми писали, як підготувати автомобіль, аби здати його на брухт. Потрібно вирішити питання з документами, зняти транспорт з обліку, витягнути особисті речі з салону. Плюс не завадить розібрати на компоненти зі вмістом міді чи інших дорогих металів.