Ціни за 1 грам золота в Україні — скільки дадуть у ломбардах за ювелірні прикраси

Золоті каблучки. Фото: Pexels

Українці можуть непогано заробити, продаючи брухт металів, серед яких максимальну вигоду принесе золото. Світові ціни на дорогоцінний матеріал регулярно б’ють рекорди — станом на 13 червня 2025 року унція золота (28,34 г) коштує 3 423,24 дол. Власники ювелірних прикрас можуть здати вироби в ломбард і збагатитися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 грам золота в Україні станом на 13 червня.

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Вартість золота від НБУ

На офіційному сайті Національного банку можна знайти інформацію про закупівельні ціни на золото. Регулятор купує дорогоцінний метал у суб’єктів господарювання за конкурентною вартістю, аби виконати покладені на нього функції накопичення і зберігання золота. Станом на п’ятницю, 13 червня, ціни за 1 грам перебувають на такому рівні:

метал, доведений до найвищих стандартів якості — 4 462,06 грн;

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 4 448,67 грн;

метал, що не відповідає вимогам якості — 4 417,44 грн.

Нашим громадянам також оприлюднили закупівельну вартість золота у брухті:

333 проба — 1 471,01 грн/грам;

375 проба — 1 656,54 грн/грам;

500 проба — 2 208,72 грн/грам;

583 проба — 2 575,37 грн/грам;

585 проба — 2 584,20 грн/грам;

750 проба — 3 313,08 грн/грам;

900 проба — 3 975,70 грн/грам;

916 проба — 4 046,38 грн/грам;

958 проба — 4 231,91 грн/грам;

999 проба — 4 413,02 грн/грам;

999,9 проба — 4 417 грн/грам.

В НБУ уточнили, що операції з постачання дорогоцінних металів звільняються від стягнення податку на додану вартість.

Ціни на золото в ломбарді

Показники регулярно коливаються з огляду на біржовий курс. В ломбардах оцінюють зовнішній вигляд, пробу золота і вагу прикраси, перш ніж встановити вартість. Але дохід завжди нижчий, оскільки закладам доводиться робити знижку до 30%, аби не працювати в мінус. Станом на 13 червня українці можуть заробити такі суми в ломбарді, продавши золото:

375 проба — від 1 679 грн/грам;

500 проба — від 2 239 грн/грам;

583 проба — від 2 611 грн/грам;

585 проба — від 2 620 грн/грам;

750 проба — від 3 359 грн/грам;

850 проба — від 3 807 грн/грам;

900 проба — від 4 031 грн/грам;

916 проба — від 4 102 грн/грам;

958 проба — від 4 291 грн/грам.

Найкраще здавати на брухт золоті каблучки, підвіски, браслети, годинники, сережки та інші прикраси. Не завадить порівняти ціни в різних закладах, аби знайти найкращу пропозицію й отримати максимальну вигоду від продажу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, благородними металами називають платину, іридій, осмій, паладій, родій, рутеній, золото і срібло. Вони характеризуються високою стійкістю до корозії, окислення та дії хімічних реагентів. Плюс мають привабливий зовнішній вигляд після оброблення.

Також ми писали, що українці можуть здати на брухт старі речі. Йдеться про непрацюючу сільськогосподарську техніку, запчастин до транспортних засобів, побутові прилади, меблеву фурнітуру тощо. З цього добувають чорні та кольорові метали на продаж.